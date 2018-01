Een kerstster tot lang na Kerst

Wat de kerstster zo charmant maakt, is dat ze van oktober tot februari bloemen geeft. Al is dat bloemen geven niet de juiste term. Haar mooie tinten dankt ze aan de verkleuring van haar schutbladeren rond de echte bloem, die klein en witgroen is. De kerstster - niet te verwarren met de kerstroos - is afkomstig uit Zuid-Amerika, waar ze het tot boompje schopt. Toegegeven, deze plant uit de euforbiafamilie (euphorb...