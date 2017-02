Een beurs om te knuffelen!

Voor de creatievelingen

Het zelf maken van poppen, teddyberen en poppenhuizen is een ijzersterke hobby gebleven in een periode waarin we toch steeds minder tijd hebben voor creatieve dingen. De fantasie van de poppenmaaksters is grenzeloos. Grillige fantasiefiguren, lieve meisjespoppen en niet te vergeten de levensechte babypoppen.

Internationaal bekende teddyberenkunstenaars laten hun werk zien veelal naar eigen ontwerp. Teddyberen maken is de laatste jaren tot een kunst verheven. De handgemaakte beer krijgt net dat extraatje wat bij de fabrieksbeer ontbreekt. Alles wat je nodig hebt om een teddybeer te maken is tijdens de beurs te vinden.

Voor de verzamelaars

Naast de vele "doe-het-zelvers" is er een grote groep verzamelaars van antieke poppen en oud speelgoed. De beurs biedt een schat aan zeldzame, mooie en omvangrijke antieke poppencollecties, oud speelgoed en bijbehorende accessoires.

Het vervaardigen van poppenhuizen is populairder dan ooit en is een hobby die zowel mannen als vrouwen aanspreekt, alles op het gebied van bouwpakketten, poppenhuisminiaturen, verlichting, meubilair, behang, miniatuur poppenhuispoppen met andere woorden: alle overige materialen die nodig zijn om zelf een prachtig poppenhuis te maken zijn aanwezig.