Een betaalbaar kerstdiner om duimen en vingers af te likken

Aperitiefhapje: Minitomaat-garnaal met peterselie-olie

Ingrediënten

100 g grijze garnalen

1 bakje kerstomaten

20 cl slaolie

een handvol peterselie

sap van 1 citroen

1 eetlepel mayonaise

peper en zout

Bereiding

1. Snij een hoedje van de kerstomaten en schep ze leeg met een theelepel. Kruid licht met zout en zet omgekeerd op keukenpapier om uit te lekken.

2. Mix de slaolie met de peterselie, het citroensap en een snuifje zout tot een felgroene olie.

3. Meng de grijze garnalen met de mayonaise en kruid met peper en zout.

4. Vul de kerstomaten vlak voor het serveren met de garnalenmayonaise. Werk af met de peterselie-olie en plukjes peterselie.

Aperitiefhapje: Kreeft met bloemkoolzalf en bloemkooltartaar

Ingrediënten

2 voorgekookte kreeften

1 bloemkool

40 cl room

20 cl melk

2 eetlepels olijfolie

geraspte schil van 1 limoen

enkele basilicumblaadjes voor de afwerking

peper en zout

Bereiding

1. Verwijder de schaal van de kreeft en haal er het kreeftenvlees uit. Snij dit in stukken.

2. Snij de helft van de bloemkool in stukken en kook deze gaar in de room en melk. Kruid met peper en zout.

3. Snij de andere helft van de bloemkool heel klein en bak krokant in de olijfolie. Kruid met peper en zout.

4. Schep de gekookte bloemkool uit de melk en mix fijn met een scheut kookvocht.

5. Bak het kreeftenvlees licht op en serveer met de bloemkoolzalf en de krokante bloemkool. Werk af met de geraspte limoenschil en basilicumblaadjes.

Voorgerecht: sint-jacobsvruchten met gecarameliseerde walnoten en groene salsa

Ingrediënten

16 sint-jakobsvruchten

20 cl citroensap

100 g suiker

1 komkommer

2 sjalotten

2 eetlepels kappertjes

een handvol peterselie

een handvol walnoten

2 eetlepels honing

peper en zout

Bereiding

1. Breng het citroensap aan de kook met de suiker. Schil en snij de komkommer in kleine blokjes. Hak de sjalot en kappertjes fijn. Voeg toe aan de komkommer en overgiet met de citroensiroop. Hak de peterselie fijn en voeg toe. Kruid met peperen zout.

2. Hak de walnoten grof en rooster in een anti-kleefpan. Giet er de honing over en laat karameliseren.

3. Bak de sint-jakobsnoten kort in een droge pan op een hoog vuur en kruid met peper en zout.

4. Serveer met de groene salsa en de gekarameliseerde walnoten.

Hoofdgerecht: hertenkalffilet met witloof en gegrilde paprika's

Ingrediënten

600 g hertenkalffilet

100 g boter

4 eetlepels olijfolie (20 cl)

2 pakjes pompoenpuree,

zakje luxe-honing-portosaus

2 gegrilde rode paprika's

4 stronken witloof

1 sjalot,een handvol peterselie

voor de afwerking

peper en zout

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Bak de hertenkalffilet goudbruin in een klontje boter en de olijfolie. Kruid met peper en zout. Schuif in de oven en bak 15 minuten.

3. Warm de pompoenpuree op. Warm ook de luxesaus op en klop er een klontje boter onder.

4. Snij de gegrilde paprika's in reepjes en het witloof in stukken. Snipper de sjalot. Bak de groenten even op in een pan en kruid met peper en zout.

5. Versnijd het vlees en serveer met de pompoenpuree, luxesaus en groenten.

6. Werk af met de gehakte peterselie.

Dessert: Beignet met chocolade en crème anglaise

Ingrediënten

Truffel:

300 g zwarte chocolade, 100 g boter, 2 eigelen, 125 g poedersuiker, 1 el melk, 4 cl vloeibare room

Het beignetdeeg:

250 g bloem, 30 cl melk, 2 eieren, 2 snuifjes zout, 2 el olijfolie, 2 zakjes bakpoeder

De crème anglaise:

50 cl room, 50 cl melk, 2 vanillestokjes, 8 eigelen, 240 g suiker

Bereiding

De truffel:

1. De chocolade en de boter laten smelten op een zacht vuurtje.

2. De eigelen, de suiker, de room en de melk toevoegen en het geheel goed mengen.

3. Gedurende 2 uur in de koelkast plaatsen.

4. Er bolletjes van maken.

Het beignetdeeg:

Alle ingrediënten in een kom doen en alles goed door elkaar mengen om zo een glad en homogeen deeg te bekomen. Deze bereiding gedurende 1 uur koel houden.

De crème anglaise (1l):

1. In een kookpot de room, de melk en de 2 vanillestokjes doen.

2. De 8 eigelen opkloppen met de suiker.

3. De bereiding toevoegen aan de eigelen en op een laag vuurtje zetten. Constant roeren.

4. Ongeveer 8 min. op het vuur laten koken.