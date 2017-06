Een appeltje voor de dorst

Appelsmoothie

Er zijn smoothies in alle kleuren, alle smaken en met alle mogelijke ingrediënten. Maar ze hebben allemaal iets gemeen: hun vermogen om het lichaam te zuiveren, voldoende vitamines en andere oligo-elementen aan te brengen, te verfrissen, te hydrateren en een heerlijke smaak in de mond achter te laten. Zoals deze smoothie met appel, kaneel, sojayoghurt en melisseblaadjes, ontsproten aan de fantasie van chef Marco Salmi van restaurant Durandiin Mirabello (Ferrara, Italië). De bereiding is ergeenvoudig, de presentatie is simpel maar verleidelijk.

Ingrediënten

2 Marlene-appelen van groot kaliber, soorten Fuji en Granny Smith

60 ml natuurlijk appelsap

Sap van een halve citroen

Sojayoghurt natuur (naar eigen voorkeur)

Een snuifje kaneel (naar eigen smaak)

10 verse melisseblaadjes

Bereiding

Schil de Marlene-appelen en verwijder het klokhuis.

Snij de appel in blokjes en doe ze in de blender.

Voeg het appel- en citroensap toe en blend het geheel tot je een fijn, compact vruchtvlees bekomt.

Voeg twee lepeltjes sojayoghurt (of meer, naar voorkeur) toe tot je een meer romige consistentie verkrijgt.

Giet het mengsel in een hoog, breed glas.

Strooi er ter versiering de fijngehakte melisseblaadjes over (of leg er gewoon enkele blaadjes op) en wat kaneel.

Appelijsje

Wat is er verfrissender dan een waterijsje op basis van appel om wat verkoeling te brengen? Marlene geeft ons het recept voor een zomers en fris vieruurtje, eenvoudig en snel thuis te bereiden of om van te genieten tijdens de lunch in de plaats van een citroensorbet.

Ingrediënten

3 appelen Granny Smith Marlene

3 appelen Royal Gala Marlene

100 ml water

50 ml citroensap

30 gr johannesbroodboomgom

40 gr suiker

30 gr dextrose

Bereiding

Bereid een siroop door het water aan de kook te brengen met suiker en dextrose. Laat daarna gedurende minstens een uur afkoelen.

Schil twee Granny Smith Marlene-appelen en mix ze met 25 ml citroensap. Filter de bereiding door een witte doek (liefst niet gewassen met geparfumeerd wasproduct) en wring de doek goed uit om al het sap van de appelen eruit te halen.

Herhaal die handeling met twee Royal Gala's.

Los de johannesbroodboomgom op in de suikersiroop en let erop dat er geen korreltjes overblijven. Verdeel de bereiding in gelijke delen en meng met het sap van de twee appelsoorten.

Snij de rest van de appelen in dunne plakjes, leg de plakjes in de vormpjes voor waterijsjes en vul daarna aan met de siroop van de overeenkomstige appelsoort.

Plaats het stokje in het midden om het gewicht van het waterijs goed te verdelen.

Laat daarna de waterijsjes afkoelen en stollen in de diepvriezer op -18°C gedurende minstens 12 uur.

Tip 1: Voeg voor een zoetere smaak wat suiker toe volgens de aangegeven dosis.

Tip 2: Als alternatief voor waterijsvormpjes kan je een eenvoudige plastieken beker gebruiken.