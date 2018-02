Drie tips voor originele trips

Op schoenenjacht!

Het mag verbazen dat er niemand eerder op gekomen was : een reis helemaal in het teken van ... schoenen. Touroperator Caractère heeft het voortaan in zijn programma. En waar kan je dan beter naartoe dan naar Italië? Tod's, Hogan, Nero Giardini, Fratelli Rosetti, het zijn allemaal merken voor liefhebbers en ze komen meer bepaald uit De Marken, hét walhalla van de schoenen. De traditie van leder snijden en zomen stikken ging er over van generatie op generatie en mettertijd verhuisde de productie van de woonkamer naar talrijke bedrijven en ateliers. Een lokale gids neemt je mee op een 'footwear tour' voor een bezoek aan een echte vakman die schoenen maakt op maat en aan een grote fabrikant van exclusieve elegante damesschoenen. Enkel kijken zou natuurlijk zonde zijn en dus staat ook shoppen in outlets en showrooms, zoals die van Tod's en Hogan, op het programma.

Het schoenenambacht, de traditie van een volk. Vanaf € 405 p/p. Info: www.caractere.be

Cruisen als Hercule Poirot

Of wat dacht je van een levensecht detectivespel op de Noordzee? Nu de nieuwe filmversie van de klassieker "Murder at the Orient Express", gebaseerd op de bestseller van Agatha Christie, hoge toppen scheert in de bioscoopzalen, pakt rederij P&O Ferries uit met een Murder Mystery Minicruise. Tijdens een driedaagse minicruise van Zeebrugge naar Hull kan je je Hercule Poirot wanen en Cluedo-gewijs op zoek gaan naar de moordenaar. De trip begint als een "normale" minicruise, maar al tijdens het diner krijg je zenuwslopende raadsels voorgeschoteld. Een speciaal Murder Mystery Team met live acteurs maakt alles levensecht. Aan land kan je je speurneus even pauze gunnen en Hull of het middeleeuwse stadje York bezoeken.

Murder Mystery Minicruise. Vertrek op 12 of 14/3. Tickets beschikbaar vanaf € 105 p.p. (Hull) of € 121 p.p. (York). www.poferries.com

Logeren bij Ikea -oprichter

Opteer je liever voor Zweden? Dan kan je verblijven in het huis waar Ingvar Kamprad opgroeide. Dat is de zopas op 91-jarige leeftijd overleden oprichter van meubelketen Ikea. Novasol biedt het aan als vakantiehuis. Kamprad bracht zijn kindertijd door op het landgoed Elmtaryd in het Zuid-Zweedse Agunnaryd. Hij speelde hier in de tuin, zwom en viste in het nabijgelegen meer. De merknaam IKEA stamt overigens af van de initialen van de oprichter, het landgoed en het dorp. Het kinderparadijsSmåland in iedere IKEA-vestiging, verwijst naar de gelijknamige regio. O ja, niet zoeken naar Ikea-meubels in het huis. Hier staan enkel antieke in de regio ambachtelijk gemaakte meubelstukken. Je vind ze wel in het IKEA-museum in Almhulot, op een half uur rijden.

Huis Kamprad. Geschikt voor acht personen. Vanaf € 299 per week. Info: www.novasol.be (huiscode S05612).