Docks Bruxsel brengt hulde aan het historische verleden van de site met opening van Godin-ruimte

De Franse industrieel Jean-Baptiste Godin bouwde in 1858 zijn fabriek van gietijzeren kachels langs het kanaal in Laken. Als vooruitstrevend ondernemer heeft hij het idee uitgewerkt om de staalplaat van de traditionele kachels door gietijzer te vervangen, voor een betere verspreiding van de opgewekte warmte.

De Godin-kachels veroverden heel snel de markt. Ook vandaag nog zijn zij een gevestigde waarde als het om kwaliteit gaat. Maar Jean-Baptiste Godin had nog andere ambities: evolueren van een ambachtelijke naar een industriële productie. Het gevolg: de aankoopprijs daalt en het comfort wordt toegankelijk voor iedereen.

Godin-ruimte

Donderdag 26 januari 2017 is de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Jean-Baptiste Godin. Om eer te betonen aan het industriële verleden van de site en aan de stichter ervan, wijdt Docks Bruxsel een museumruimte aan de man, op de derde verdieping van een van de oude pakhuizen van de kachelfabriek van Godin.

Het is een permanente tentoonstelling over meer dan 140 m2, volledig gewijd aan Jean-Baptiste Godin, aan de ideeënstromingen die hem hebben beïnvloed (zoals de utopistische en hygiënistische beweging), aan zijn levensverhaal, aan zijn fabriek in Guise in het noorden van Frankrijk, en vooral aan het gebouw van zijn fabriek langs het kanaal in Brussel.

Het decor is opgebouwd rond twee centrale tunnels. Het geheel is een speelse en interactieve tentoonstelling, met geluidsachtergrond en een grote touchscreen tafel.

Praktisch

De Godin-ruimte bevindt zich op de derde verdieping van de Kathedraal

Lambermontlaan 1 - 1000 Brussel

Openingsuren: maandag tot zaterdag, van 10u tot 19u; donderdag van 10u tot 20u;

Gratis toegang

www.docksbruxsel.be