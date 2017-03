De Vlindertuin in Zoo Antwerpen opent opnieuw de deuren

In de ZOO arriveren de vlinders als pop, gekoesterd in beschermende doosjes. Ze worden na aankomst in vlinderkasten gehangen en komen na 1 à 7 dagen uit. De poppen variëren in kleur. Uit deze poppen wriemelen de vlinders in 1 à 2 uur tevoorschijn. Ze ontplooien voor de eerste keer hun delicate, kleurrijke vleugels. De meeste vlinders leven enkele weken, sommige soorten worden tot zeven maanden oud.

Voedsel

De meeste volwassen vlinders, zoals passiebloemvlinders, eten vooral nectar en stuifmeel. In de ZOO kweken de hoveniers verse passiebloemen en planten ze bromelia's en lantana's. De vlinders krijgen er ook nog gemalen stuifmeelkorrels en een honingoplossing met nectar en mineralen bij. In de Vlindertuin staan verschillende voedselplatformpjes, waar het leuk kijken is naar de roltong van de vlinders. Andere vlindersoorten zoals de grote blauwe morpho's verkiezen overrijp fruit. Appelsien, mango, banaan en ananas hebben hun voorkeur.

Temperatuur en vochtigheid

Tropische vlinders hebben nood aan tropische leefomstandigheden met een ideale luchtvochtigheidsgraad tussen 70 en 90% en een ideale dagtemperatuur rond 28°C, dus verwarmen en bevochten de hoveniers bij. Daarom wordt de Wintertuin van de paasvakantie tot oktober omgetoverd tot Vlindertuin en vermijdt de ZOO de koude wintermaanden.

Behoud van het regenwoud

Eén grote vlindersoort, de papiervlinder, komt uit Penang in Azië, alle ongeveer veertig andere vlindersoorten in de ZOO komen uit Costa Rica in Centraal-Amerika. Ze worden gekweekt door vlinderboeren. Om de poppen duurzaam in te kunnen zamelen en te kweken, worden grote stukken regenwoud intact gehouden. Boeren in de buurt gebruiken geen pesticiden want die zijn dodelijk voor vlinders. Zo profiteren ook andere dieren en planten hiervan. Het kweken van de vlinderpoppen verschaft eerlijk, natuur- en milieuvriendelijk werk en een inkomen aan de plaatselijke bevolking. Wist je dat Costa Rica het hoogste aantal dier- en plantensoorten per vierkante kilometer telt? Een kwart van het land is beschermd als natuurreservaat. Qua duurzaamheid en natuur- en milieubewustzijn staan zij aan de top.

Bedreigd

Wereldwijd staan er meer dan zevenhonderd vlindersoorten op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Voor vijftig soorten is de handel streng gereglementeerd of zelfs verboden. Ook in België staat de natuur onder druk. De leefgebieden van de vlinders worden kleiner en liggen verder uit elkaar. Vlinders hebben bloemrijke bermen, tuinen en openbaar groen nodig. Vlinderrijke tuinen of balkons zijn schakels tussen leefgebieden. Je kan de vlinders helpen door je eigen tuin vlindervriendelijk te maken en het gebruik van pesticiden te vermijden.

De Wintertuin

De Wintertuin is een architecturaal pareltje, ontworpen in 1897 door Emile Thielens, en toen bedoeld als rustig plekje om tijdens de pauze van concerten in de feestzaal te verpozen. De architect gebruikte veel ijzer en glas en voorzag een koepel die het licht rijkelijk doorlaat. Hier groeien unieke planten: van palmvarens, palmbomen, draken- en bananenbomen, dadelpalmen, vioolbladplanten, ficussen tot philodendrons en Engels mos. Op zich een prachtige plek zelfs zonder vlinders.

Bezoekerstip: De vlinders zijn het actiefst bij zonnig weer.