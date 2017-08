De Munt opent na 2 jaar weer de deuren

Het was een opgeluchte directeur Peter De Caluwé die aankondigde dat het nieuwe seizoen in september van start gaat in de prachtige, vernieuwde, historische theaterzaal. Opener is de opera 'Pinocchio' van de Belgische componist Philippe Boesmans. De afgelopen twee jaar zat de equipe van De Munt evenwel niet stil. Alle voorstellingen hadden plaats 'extra muros', op andere locaties in de stad. Maar dat viel niet bij iedereen in de smaak. Bezoekers komen duidelijk niet enkel voor de artistieke projecten, maar ook echt voor de locatie, de totale ervaring in dit operagebouw, aldus Decaluwé. Dat blijkt uit het feit dat De Munt de afgelopen twee jaar zowat 20 procent van zijn abonnees verloor. Voor komend seizoen steeg dat weer met 16 procent.

Estethiek bleef behouden

Een renovatie was nochtans nodig, want het was van 1986 geleden dat het 19de eeuwse gebouw nog werd aangepakt.

Wie de theaterzaal binnenstapt, ziet op het eerste gezicht niet zo veel verschil. "Het gebouw is beschermd en dus mocht er visueel niet zo veel veranderen, de esthetiek en akoestiek moesten dezelfde blijven", aldus Dominique Mertens, verantwoordelijke bouwprojecten, "maar er is wel degelijk hard gewerkt".

Het meest voelbare voor het publiek is de vervanging van de 1.125 fauteuils. De bestaande waren in zeer slechte staat, de veren hingen eruit. De nieuwe zijn volledig gemaakt volgens het oude model, in rood fluweel met gouden boorden.

Een grote verbetering is ook de airco, aldus Mertens. Vroeger was het altijd te koud op de par terre en te warm in de loges omdat er een koudestroom van bovenuit naar beneden gestuurd werd. Nu komt de frisse lucht geleidelijk aan via ventilatieroosters in de vloer. De temperatuur zou dus de hele tijd aangenaam moeten blijven. Alle verlichting werd omgeschakeld naar led.

Grote aanpassingen gebeurden ook aan de scène. De scène werd hier 30 jaar lang elke dag gebruikt en was totaal versleten, verduidelijkt Mertens. Nu rust ze op vier decorliften, die snel en zonder geluid werken zodat vlugge decorwissels mogelijk zijn. De vorige liften maakten zodanig veel lawaai dat we ze nooit konden gebruiken. Ze dateerden van 1986, maar waren nog gebouwd volgens 19de eeuwse principes, aldus de bouwverantwoordelijke.

Wat er niet veranderde? De zichtbaarheid op de goedkopere plaatsen is jammer genoeg nog altijd dezelfde, aangezien aan de esthetiek van de zaal niet mocht geraakt worden. Ook de inkomhal voor het publiek bleef onaangeroerd, maar bezoekers mogen wel veiligheidstunnels verwachten met security check.

Op za 16/9/2017 houdt De Munt Opendeurdag. Je kan dan gratis een kijkje nemen in de zaal en de coulissen. Voor abonnees: 10-15.30u, niet-abonnees 13-15.30u. Info: www.demunt.be