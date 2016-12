De kerstster: vier maanden glamour

Al bijna 150 jaar lang is 12 december in de Verenigde Staten Poinsettia Day. Op die dag geven de Amerikanen elkaar een kerstster cadeau als start van de eindejaarsfeesten. De naam poinsettia verwijst naar Joel Poinset, een ambassadeur die de plant in het jaar 1828 rond de kersttijd in de Mexicaanse natuur aantrof. Het commerciële succes startte pas in het begin van de 20ste eeuw. Een boer zag de rode planten in het wild rond zijn boerderij in de omgeving van Los Angeles staan. Toen zijn zoon wat zakgeld wilde verdienen, nam hij twijgen mee om die als kerstplanten te verkopen op Sunset Boulevard, in de buurt van de filmstudio's. Het succes was zo groot dat vader en zoon besloten de soort te gaan telen.

Het is geen trucje van de telers, maar een vreemde gril van de natuur dat de kerstster uitgerekend in de eindejaarstijd bloeit. De Euphorbia pulcherrima is een kortedagplant. Pas als de dagen korter beginnen te worden, gaat hij groeien. Dan komen, in een rozet boven de groene bladeren, de glamoureuze rode schutbladeren te voorschijn. Vaak denken we dat deze rode bladeren de bloemen zijn. Mis, de eigenlijke bloemen zijn de knopjes die in groepjes in het hart van de schutbladeren verschijnen en later opengaan tot minuscule, geelgroene bloesems.

Behalve de rode kerstster bestaan er nu variëteiten in tal van andere tinten: roze, roomwit, bruinrood, roze met een geelgroene rand, gemarmerd, tweekleurig geel+groen enz. Ook in de vormen kunnen we kiezen: van babykerststerretjes tot grote planten op stam.

Geen wegwerpplant

Als u de plant goed verzorgt, blijft ze mooi tot een eind in maart. De plant houdt niet van koude en tocht. Koop ze daarom bij voorkeur in een tuincentrum waar ze binnen staan en niet op de markt. Zelfs van de winkel naar huis, moet je de plant beschermen.

Zet ze in het licht, maar niet vlakbij een deur of een radiator. Ideaal is een lichtverwarmde ruimte (15 tot 18°C). Staat de plant warmer, dan moet u ze elke dag water geven en om de drie dagen benevelen. Zorg dat er geen water in het schaaltje blijft staan en geef af en toe wat vloeibare voeding. Voor kerststukjes snijdt u het best vrij grote twijgen af. Zet ze in lauw water of in een nat steekschuim.

Probeer de plant ook eens over te houden tot volgend jaar. Verwijder einde maart de verwelkte schutbladeren en snoei de twijgen terug tot twee derde van hun hoogte. Half april zet u de plant buiten en laat u ze verder betijen. Omstreeks 1 oktober brengt u ze weer naar binnen. Zorg er nu voor dat ze absoluut geen licht krijgt tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avond en geef ze overdag normaal water. Begin december verschijnen dan de eerste gekleurde schutbladeren.