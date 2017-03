De grote lenteschoonmaak lonkt!

Tijdens de wintermaanden zijn we eerder geneigd om een 'nestje' te maken en worden er veel minder overbodige spullen meteen buiten gewerkt. Tijd om daar verandering in te brengen, want als we de Feng Shui-theorieën mogen geloven, belet deze rommel de positieve energie om vrij doorheen het huis te circuleren. Dus vooraleer we echt aan de grote schoonmaak beginnen, moet er opgeruimd worden. Weg met alles wat we niet echt nodig hebben!

Opgeruimd staat netjes

Zag u er in de winter ook zo tegenop om een ritje naar het containerpark te maken? Een bakje met lege batterijen dat uitpuilt, enkele liters gebruikte frituurolie die in een hoekje van de kelder staan te wachten, een microgolfoven die het begeven heeft, maar zijn weg naar de elektrohandel nog niet gevonden heeft... Komt het u bekend voor? Tijd om daar nu meteen verandering in te brengen! Doe de ronde van uw huis en wees ongenadig: spullen die stuk zijn, gooit u weg, spullen die u niet meer gebruikt, geeft u weg of brengt u naar een kringloopwinkel.

Aan de slag in de slaapkamer(s)

Weinig mensen hebben voldoende kastruimte in de slaapkamer om er al hun kleren in op te bergen en in de zomer ook nog de extra winterdekens of het dekbed een plaatsje te geven. Dus is het nu tijd om de winterspullen hun plekje in de berging of op zolder te geven. Zorg dat de dingen die u opbergt netjes gewassen zijn en steek ze vervolgens in een stofvrije opberghoes. Er bestaan sedert enkele jaren opberghoezen waar u, nadat u ze gevuld hebt, heel eenvoudig met behulp van uw stofzuiger de lucht uit kunt zuigen. Zo nemen ze heel wat minder plaats in!

Ga na of uw ladekasten ordelijk en logisch zijn ingedeeld. Er zijn tegenwoordig allerhande handige systemen te koop om een lade in te delen in kleinere vakken zodat u bijvoorbeeld de sokken van meneer per kleur kan opbergen of het ondergoed netjes in vakjes kan leggen.

Een tip: merkt u dat één van de laden nogal weerbarstig is? Doe een beetje zeep of kaarsvet op het glijvlak.

Hoe een dekbed wassen?

Kijk eerst een vooral op het etiket dat aan het dekbed hangt naar de samenstelling en de wasinstructies.

Een dekbed gevuld met dons: alles zal afhangen van de capaciteit van uw wasmachine of u dit thuis probleemloos kunt wassen. Is dat niet het geval, dan loont het misschien de moeite om voor een keertje naar een wassalon te gaan, waar de wastrommels vaak een grotere capaciteit hebben.

Een 1-persoonsdekbed kunt u wel in een wasmachine met een capaciteit van 7 kilo wassen. Kies een wasprogramma op 40° C. Plooi het dekbed niet op, maar steek het in accordeonvorm in de wastrommel.

- De droogtijd van een dekbed is behoorlijk lang. Buiten kan het wel een etmaal duren, de droogtrommel doet er makkelijk twee uur over.

Een tip: steek 2 of 3 tennisballen bij in de droogtrommel om te voorkomen dat het dons te veel bij elkaar klit.

Een dekbed in synthetische vezels stelt meestal minder problemen. Dit kan meestal probleemloos de machine in om gewassen te worden op 40°C. Drogen in de droogtrommel is evenmin een probleem.

Een dekbed met wol of zijde kunt u niet zelf wassen, dat brengt u na de winter best een keertje naar de droogkuis.

Uw matras onderhouden

Is uw matras 10 jaar oud, denk er dan eens ernstig over na om een nieuwe te kopen. Een goed onderhoud zal de levensduur van uw matras verlengen. En dat onderhoud bestaat erin dat u uw matras om de paar maanden aan beide zijden stofzuigt. Zo vermijdt u dat het stofnesten worden waarin huisstofmijten en bedwantsen zich lekker thuis voelen. Na het stofzuigen, gaat u over de hele matras met een doek, gedrenkt in water met azijn. Laat u de matras een dagje verluchten en maak het bed dan pas weer op.

Vergeet niet uw matras ook regelmatig de draaien in beide richtingen: links wordt rechts en hoofdeinde wordt voeteinde. Zo vermijdt u ligkuilen waardoor uw matras eveneens een stuk langer zal meegaan.

In de keuken

De keuken is zowat dé plek bij uitstek waar een goede hygiëne een absolute noodzaak is. Wat we hier opsommen, moet dus eigenlijk heel wat vaker gebeuren dan alleen bij de grote schoonmaak.

Zet uw koelkast en diepvriezer af (niet gelijktijdig zo kunt u de inhoud van het ene toestel misschien gedeeltelijk in het andere bewaren tijdens de schoonmaakbeurt). Maak uw koelkast of diepvriezer leeg en bewaar de voedingsmiddelen tijdelijk in koeltassen. Maak een kritische selectie van de inhoud en gooi meteen weg wat er al te lang in zit. Haal alle schappen en laden uit het toestel en leg die in een heet sopje met een gewoon afwasmiddel (zonder sterk parfum). Spoel ze nadien goed af en leg ze gewoon te drogen. De binnenzijde van de koelkast of de diepvriezer maakt u schoon met een doek gedrenkt in een heet sopje.

Vertoont de rubberen dichting vuile vlekken of zelfs zwarte schimmelspikkels, ga die dan onverbiddelijk te lijf met een oude tandenborstel en tandpasta. Afspoelen en goed drogen en nadien een beetje talkpoeder aanbrengen op het rubber.

Als u het toestel naar voor kunt trekken, stofzuig dan de achterkant met een stofzuiger met een zacht opzetborsteltje.

De vaatwasser vergt ook vaker dan eens per jaar een onderhoudsbeurt. Laat de machine één keer per maand draaien zonder afwas en met enkele eetlepels sodakristallen in het zeepbakje. U kunt er ook een kopje azijn in gieten om alle vet- en zeepresten te verwijderen. Maak de filter grondig schoon met een heet sopje.

In de microgolfoven plaats u een kop met water en enkele schijfjes citroen. Zet de microgolfoven even aan zodat er flink wat stoom gevormd wordt. Vet en vlekken verdwijnen vanzelf. Gewoon met een microgolfdoekje schoonwrijven en klaar!

Een klassieke oven kunt u schoonmaken met een mengsel van natriumbicarbonaat en witte azijn in gelijke hoeveelheden. Maak de oven schoon met dit papje en vervolgens met heet water. Giet de overschot van het papje door de afvoer. Spoel grondig na met heet water. Zo is ook uw afvoer meteen ontvet.

De afzuigkap trekt niet alleen kookluchtjes aan maar ook vet. Als de filter te veel vet bevat, zal hij niet meer werken. Zorg u dus voor dat u de filter regelmatig vervangt. Een filter in roestvrij staal kan gewoon in de afwasmachine. De rest van de afzuigkap maakt u schoon met een sponsje met geconcentreerd afwasmiddel. Goed afspoelen met heet water en afdrogen. Hardnekkige vetresten kunt u eventueel aanpakken met paraffineolie. Die lost het vet op.

Een houten snijplank kunt u best schoon krijgen door er zout overheen te strooien en dan de plank flink te schrobben met een halve citroen. Het zout werkt schurend, de halve citroen geeft uw plank weer een frisse geur. Spoel na met water en laat de plank rechtop staan tot ze volledig droog is.

Salon en eetkamer

Geef alle glas- en overgordijnen een wasbeurt. Kunsstof lamellen voor de ramen maakt u schoon met water en azijn en daarna met water en wasverzachter zodat ze minder elektrostatisch geladen zijn en minder stof zullen aantrekken. (Dit laatste is ook een trucje dat geldt voor het televisiescherm.) Handig om lamellen schoon te maken, is een washandje of een oude stoffen handschoen.

Zijn muren en plafonds wel proper? Verwijder het stof met een stoffer. Bind een stofdoek of een microvezeldoek rond uw borstel, zo kunt u deze regelmatig vervangen. Om het plafond en de muren (indien de bekleding ervan dat toelaat) grondiger aan te pakken lost u sodakristallen op in warm water.

Stof afnemen doet u best met een microvezeldoek of met een klam doek. Een klassiek stofdoek verplaatst meer stof dan het eigenlijk wegneemt. Vergeet fotolijstjes, kaders van schilderijen, plinten en deurlijsten niet.

Over uw stoffen zetels strooit u overvloedig natriumbicarbonaat. Laat dat minstens een kwartiertje intrekken stofzuig de zetels nadien grondig. Gebruik de spleetzuigmond van uw stofzuiger om tot in de kleinste hoekjes te geraken.

Een fluwelen bankstel blijft langer schoon als u er regelmatig met een vochtig zeemvel overgaat. Vlekken verwijdert u met een sopje van water en ossegalzeep.

De badkamer

De badkamertegels kunt u zeer goed reinigen met alcoholazijn die kalkresten gemakkelijk zal verwijderen.

Om kalkresten onderaan in de WC-pot weg te krijgen laat u er een nacht lang een mengsel van 50% azijn en 50% natriumcarbonaat in weken. Ga 's morgens de resten flink te lijf met een wc-borstel en uw toilet blinkt weer als nieuw.

Let op: combineer nooit meerdere producten om een toilet te kuisen. Daarbij ontstaan vaak dampen die binnen de kortste keren ernstige brandwonden ter hoogte van de luchtwegen kunnen veroorzaken!

Belangrijk bij de grote lenteschoonmaak in de badkamer is ook schoon schip maken bij uw schoonheidproducten. Deze zijn namelijk niet eindeloos houdbaar. De levensduur van een schoonheidproduct staat steeds aangegeven op het product. Op de verpakking vindt u het symbool van een potje met de vermelding 3M, 6M, 9M om aan te geven hoeveel maanden u het product na het openen nog mag gebruiken. Wilt u echt op zeker spelen, schrijf dan de datum op de verpakking op het moment dat u het product voor het eerst gebruikt.