De aandoenlijke monsters van Tim Burton

Tim Burton (60) was als kind een wat teruggetrokken jongen die hield van horrorfilms en niets liever deed dan poppen demonteren en stuksnijden om er andere, fantasiewezens van te maken. Hij was een buitenbeentje en dat zijn ook zowat al zijn personages: outcasts, maar wel van de aandoenlijke soort.

Disneydieren

Het is moeilijk te geloven, maar Burton begon zijn carrière als tekenaar bij Disney. Lieflijke Disneydieren tekenen, ging hem niet echt af. Toch kreeg hij de kans om eigen projecten te ontwikkelen. Op de expo ontdek je waarom Disney de films liever niet wenste te producen. Twee kortfilms haalden wel het grote scherm. Een korte versie van zijn latere langspeelfilm Frankenweenie en Vincent , een ode in stop-motion aan horroracteur Vincent Price, en eigenlijk ook het verhaal van zijn eigen jeugd.

Persoonlijk

Burton put wel meer inspiratie uit zijn eigen leven. "Hij groeide op in Burbank, een saaie voorstad van Los Angeles. De akelig perfecte woonwijk in Edward Scissorhands verwijst daarnaar. Voor Burton voelde die omgeving aan als een gevangenis: de vele zwart-witstrepen in zijn decors verbeelden dat gevoel", zegt gids Anna Sophie Van Vyve. In een bijna hermetisch afgesloten kamertje maak je kennis met de inspiratiebronnen van Burton, van Burbank tot horrorfilms, expressionistische cinema en Japanse monsterverhalen. Hier vind je ook zijn allereerste schetsen.

Meer dan filmmaker

De expo toont voorstudies van enkele van zijn bekendste films (Beetlejuice, Batman, The Nightmare Before Christmas, Mars Attacks, Corpse Bride, Charlie and the Chocolate Factory,...), maar ook veel meer dan dat. Burton uitte zijn fantasiewereld ook in een reeks grote polaroidfoto's, in minimalistische zwart-witschetsen (o.a. uit zijn poëziebundeltje The Melancholy Death of Oyster Boy & Other stories), kleurrijke aquarellen en videoclips. Voor de allereerste editie van de rondreizende tentoonstelling in het MOMA, New York in 2009 maakte Burton zeven installaties. Ook deze zijn te zien in C-Mine. De thema's en stijlkenmerken blijven dezelfde: grote ogen, puntige tanden, monsterachtige clowns, littekens,...

Randprogramma

C-Mine wordt de komende maanden volledig ondergedompeld in het universum van Tim Burton. Op donderdag en zondag spelen in Euroscoop films van Tim Burton, romantici kunnen naar de drive-in movie, het animatiefilmfestival Anima wordt geïnspireerd door Burton, je kan gepimpte wafels eten in het Burton café of picknicken op z'n Burtons,... Eind september brengt de filmmeester zelf een bezoek aan de expo.