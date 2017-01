Davos, een bijzonder hotel op de berg

Halverwege de 19de eeuw hield tuberculose lelijk huis in Europa. Het was 1853 toen de Duitse dokter Alexander Spengler opmerkte dat de ziekte in Davos nauwelijks voorkwam. Waarom wist hij niet maar hij ging er van uit dat het de lucht of het klimaat moest zijn. Daarom liet hij een sanatorium voor tbc-patiënten bouwen met steun van de Nederlandse miljonair Willem Jan Holsboer wiens vrouw aan de ziekte overleden was. Het was Holsboer die de opdracht gaf de spoorlijn naar Davos aan te leggen, wat later ook het toerisme zou vergemakkelijken.

