Coca-Cola viert 90 jaar in België met interactieve expo

Weet jij nog wanneer Sprite en Fanta hun intrede deden in België? Of wanneer Cherry Coke voor het eerst te proeven was? Ken je de Coca-Cola-reclames van vroeger nog? En wist je dat op de wereldexpo van 1958 in Brussel het publiek voor het eerst kon kennismaken met een echte bottelarij? Pure nostalgie, aangevuld met een brede blik op de toekomst kun je beleven op een expo die Coca-Cola binnenkort organiseert in Anderlecht.

In de gebouwen van Coca-Cola zal drie weekends lang een interactieve tentoonstelling plaatsvinden om 90 jaar Coca-Cola in België te vieren. In die tijd is het merk vooral een erg lokaal bedrijf geworden. Dat brengt een parcours met 8 opvallende stops in beeld: 8 interactieve opstellingen waarin beeld, geluid en tal van memorabilia bijna een eeuw Coca-Cola in België tonen. De expo besteedt onder meer aandacht aan de prille beginjaren, aan de verschillende Belgische vestigingen, aan hoe het merk reclame maakte, hoe het inspeelde op sport- en muziekevents, maar ook hoe het bezig is met duurzaamheid en welke innovaties er aankomen in de volgende jaren. Want de gebouwen in Anderlecht huisvesten ook een R&D-centrum, dat innovaties bedenkt voor meer dan 100 landen.

Laura Brems, communicatiemanager bij Coca-Cola Services: "Met deze expo willen we zowel wie gewoon nieuwsgierig is als wie diehard fan is van onze merken een overzicht geven van wie we zijn en wat we doen in België - en vooral van hoe we geëvolueerd zijn naar het Coca-Cola van vandaag: een bedrijf met maar liefst 17 verschillende merken in België dat continu innoveert om tegemoet te komen aan de smaak en voorkeuren van de Belgen. De expo '90 jaar Coca-Cola. Een Belgische Love Story' is dan ook de perfecte gelegenheid om alle facetten te ontdekken van ons verleden, ons heden en zeker ook onze toekomst."