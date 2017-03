Citrusboompjes: fris en fruitig

Citrusboompjes kenmerken zich door een stevige stam met daarop een groene kroon. En natuurlijk citrusvruchten. Oorspronkelijk komen citrusboompjes uit Zuidoost-Azië en vroeger waren de tuinplanten met 'appeltjes van oranje' zeer gewild door koningen en hoge adel. Om koude winters te overleven, werden ze bewaard in een vorstvrije ruimte... die tot op de dag van vandaag nog een oranjerie wordt genoemd.

Verzorging

Citrusboompjes kunnen naar buiten als de temperatuur boven de 10 graden ligt. Is het kouder? Laat ze dan liever nog maar even binnen staan.

Qua verzorging zijn de planten niet veeleisend. Ze houden van een plekje met veel licht, het liefst in de volle zon, en regelmatig water. Als de blaadjes geel worden, dan is de kans groot dat je te veel water geeft. Dit kun je eenvoudig voorkomen door een gaatje in de bodem van de pot of een laagje hydrokorrels. Overtollig (giet)water kan dan eenvoudig wegvloeien. In oktober en november zet je citrusboompjes weer binnen om te overwinteren. Dat kan in een oranjerie, maar een kas(je) of vorstvrije schuur met voldoende daglicht is ook prima.