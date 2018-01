Christmas Movie Night: kerstklassiekers met het juiste hapje

The Sound of Music, When Harry Met Sally, Home Alone, ... Naast alle eindejaarlijstjes is er ook nog dat andere lijstje: dat van de kerstklassiekers. Topfilms met een nostalgisch kantje, een tikkeltje melig misschien, maar ideaal voor een koude en/of druilerige winteravond. Maar wat een movie night tijdens de eindejaarsperiode compleet zou maken - naast een dekentje uiteraard - is een bijpassende snack. Enkele ideetjes...