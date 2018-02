Carnaval in Zwitserland

In sommige kantons is het carnaval hoofdzakelijk gebaseerd op het heidense gebruik om met veel lawaai de door de winterse demonen bedreigde zon te hulp te schieten en met maskers de boze geesten evenals de winter te verjagen. Van de 'oerknal' tot de 'Morgestraich' en de 'Födlebürger', in Zwitserland wordt carnaval uitbundig gevierd!

Het carnaval van Basel

Het carnaval van Basel vormt het DNA van de stad. Het unieke karakter van dit driedaagse culturele hoogtepunt heeft ervoor gezorgd dat het carnaval behoort tot het immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco. Tijdens de "drey scheenschte Dääg" (de drie mooiste dagen), breekt een waar volksfeest los in Basel. Jaarlijks wordt op de maandag na Aswoensdag, en meer bepaald om 4 uur 's ochtends het startschot gegeven.

Tijdens deze "Morgestraich" verandert het stadscentrum in een mensenzee van met de hand beschilderde lantaarns. Duizenden verklede fluitspelers en trommelaars maken een optocht door de stad waarna een geweldig feest losbarst dat duurt tot de "Endstraich", donderdagochtend om vier uur.

'Tschäggättä' in Lötschental

Tussen Lichtmis en "Gigiszischtag" (de dinsdag voor Aswoensdag) dwalen de "Tschäggättä" - personages met zelfgemaakte houten traditionele carnavalsmaskers op rond in het Lötschental.

Elke avond jagen deze carnavalsfiguren de bewoners die 's avonds laat nog op straat rondhangen, schrik aan. De Tschäggättä zijn gehuld in oude kleren die ze binnenstebuiten dragen. Daarover hebben ze schapen- of geitenvellen die vastgemaakt zijn met een een lederen ceintuur waaraan vaak de "trichla", een koebel vasthangt.

'Peluches' en 'empaillés' in Evolène

In Evolène start carnaval al op 6 januari - het feest van Drie Koningen - wanneer jongeren het dorp rondgaan en met hun koebel de carnavalsperiode aankondigen. Daarna is het de beurt aan de 'peluches'. Deze bizarre personages zijn gehuld in dierenvellen van gemzen, schapen of vossen. De 'peluches' dragen beschilderde uit hout gesneden maskers die vaak dierenkoppen voorstellen. Deze maskers zijn echte meesterwerken, vervaardigd door lokale houtsnijders. Alleen of in groep jagen de "peluches" de voorbijgangers schrik aan.

Ten slotte is het aan de "empaillés", gemaskerde personages gehuld in een jutezak gevuld met veel stro, om het dorp in te nemen.

Op Vette Dinsdag (vastenavond) wordt de 'poutratse' of de sneeuwpop verbrand. Dit betekent traditioneel het einde van de winter en het begin van de lente.

Het carnaval van Luzern

Bizarre figuren met gekke maskers en kostuums maken hun optocht door de straten van Luzern op de tonen van de Guggenmusigen, typische fanfares uit de regio.

Vader Fritschi, een oudere man, Fritschene, zijn vrouw, en hun zoon Fritschi, zijn de hoofdfiguren van het carnaval in Luzern dat de volledige stad van 8 tot 13 februari in zijn greep houdt. De naam Fritschi moet waarschijnlijk opgevat worden als verbastering van Fridolin. Oorsprong en betekenis van de figuur zijn onduidelijk. Vast staat, dat Fritschi al in de 15e eeuw genoemd wordt en dat het toen om een stropop ging, wellicht de symbolische figuur van een gilde. De op een wagen rijdende familie Fritschi wordt sinds eeuwen begeleid door een optocht. Vroeger hadden deze optochten patriottische, historische of folkloristische thema's, tegenwoordig ligt de nadruk op satire.

Duizenden feestvierders dansen door de straten tot de ochtendgloren en verjagen zo de winter uit de stad.

Rabadan in Bellinzona

Tijdens de carnavalsweek Rabadan van 8 tot 13 februari wordt Bellinzona omgetoverd tot de hoofdstad van vertier. De carnavalsviering start op donderdag wanneer de sleutels worden overgedragen aan koning Rabadan en hij de carnavalsweek officieel opent. Op het programma staan maar liefst drie carnavalstoeten, een wedstrijd voor de best verklede persoon, een gigantische risotto voor iedereen en touwtrekken.

Carnaval des Bolzes in Freiburg

Het Carnaval des Bolzes vindt plaats van 10 tot 13 februari in de oude stad van Freiburg. Al vijftig jaar lang worden de straatjes van de stad tijdens de carnavalsperiode gevuld met kleurrijke optochten, lachende gezichten, vrolijke muziek en prachtige verklede mensen.

In alle bars, wijnkelders en restaurant heerst een uitgelaten sfeer. Met de naam Bolzes wordt verwezen naar de inwoners van de benedenstad, die voornamelijk Duitstalig zijn.