Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival focust op Victor Horta en verborgen parels

Zowat zestig huizen en hun interieurs uit de eerste decennia van de 20ste eeuw zullen de deuren openen voor het grote publiek. Daaronder ook veel huizen die anders nooit toegankelijk zijn voor bezoekers en tot in de puntjes onderhouden worden door de eigenaars.

De bezoekers kunnen de art nouveau en art deco in Brussel verkennen via rondleidingen te voet en met de fiets onder begeleiding van een professionele gids. Het festival toont verschillende klassiekers zoals het Solvay herenhuis van Victor Horta, het Max Hallet herenhuis en het Tassel herenhuis, maar daarnaast wil het ook de verborgen parels tonen van de architecten die voor het publiek en soms zelfs voor de gidsen vaak nog onbekenden blijken.

De drie weekends van het festival zijn het best gevuld met onder meer een concert in het Flagey-gebouw op zaterdag 10 maart, een speciale Art Nouveau, Art Deco editie van het Brussels Vintage Market op zondag 18 maart of een Roaring Twenties Feest in de Archiduc op zondag 25 maart als afsluiter. In het weekend van 17 en 18 maart focust BANAD zich op activiteiten voor gezinnen.

Meer info: banad.brussels