Brussels Airport krijgt twee spottersplatforms

Het eerste platform komt langs baan 25L/07R in Steenokkerzeel. 25L is de baan die de meeste landingen te verwerken krijgt en daarom nu al een populaire spottersplaats. Het verhoogde platform zal "vrij zicht bieden op de vliegtuigen en de runway ter hoogte van het 'touch down point', aan het transitcentrum Caricole", aldus de luchthavenuitbater.

De parking aan het transitcentrum wordt uitgebreid met een deel voor de spotters. Daarnaast komt er een parking langs de Mechelsesteenweg aan het begin van baan 25L.

Het tweede platform voor de vliegtuigliefhebbers zal worden ingericht aan het bestaande speelbos in Nossegem (Zaventem), met zicht op baan 01/19, de dwarsbaan van de luchthaven. "Op deze plaats wordt een plek gecreëerd die niet alleen inspeelt op de noden van de spotters, maar tegelijkertijd ook dient als recreatieplek voor omwonenden en families", luidt het nog.

Er is al langer sprake van specifieke constructies voor spotters rond de luchthaven van Zaventem. Begin 2016 voerde de luchthavenuitbater nog een enquête uit die door 1.700 spotters werd ingevuld. Door de aanslagen van 22 maart lag het project echter een tijdje stil, maar nu werden er knopen doorgehakt. "De gekozen ontwerpen voldoen zowel aan de wensen van de spotters zoals vrij zicht op de vliegtuigen en lichtinval, als aan de specifieke veiligheidsvereisten van de luchthavenomgeving."

De bouwvergunning voor de spottersplatforms wordt binnenkort ingediend. Als alles vlot verloopt, hopen we na de zomer alles in gebruik te kunnen nemen".