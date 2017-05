Brugge krijgt wereldprimeur van expo over uitvindingen van Leonardo da Vinci

Vier jaar lang is er met 22 mensen gewerkt aan "Leonardo da Vinci - the inventions of a genius". Dat heeft geresulteerd in de grootste expositie ooit rond de uitvindingen van de Italiaan. Uit 6.000 tekeningen zijn er een honderdtal schetsen gebruikt om maquettes en levensgrote replica's na te bouwen. In totaal omvat de expositie tweehonderd objecten met naast uitvindingen ook manuscripten en 3D-voorstellingen.

"Er staat een nieuwe generatie historici op die tal van nieuwe vondsten hebben gedaan en het werk van da Vinci anders interpreteren. We zijn van daaruit vertrokken", aldus kunsthistoricus Jean-Christophe Hubert die in het verleden al meewerkte aan exposities rond de Vinci.

De expo zal meer dan 100 maquettes van da Vinci's uitvindingen en machines tonen. Je vindt er ook meer dan 100 documenten en schriftjes van da Vinci en enkele tijdsgenoten (o.a. Michelangelo). Samen maakt dit wereldwijd de grootste expo ooit over da Vinci's uitvindingen!

De hallen van Xpo Center Bruges worden opgedeeld per thema: aeronautica (helikopter), leger (tank), mechanica (kruisboog op wielen), meetinstrumenten (camera obscura), hydraulica (drijfsystemen), architectuur (draaitrap), schetsen, schriftjes en replica's (Mona Lisa).

Tussen de maquettes zullen verschillende uitvindingen op ware grootte en interactief opgesteld staan. Als bezoeker kan je zelf de mechanismen van deze uitvindingen in werking stellen.

In de binnentuin van de historische gebouwen van Site Oud Sint-Jan, wordt de brug van da Vinci opgebouwd. De bezoeker kan die proberen na te bouwen met 16 kleine stokken. Leonardo da Vinci bedacht deze brug rond 1480 voor het leger. Het zou de 'Mona Lisa onder de bruggen' worden. De brug moest makkelijk te vervoeren zijn. Ze moest ook snel opgebouwd kunnen worden, stabiel én sterk zijn. Het bijzondere aan Leonardo's brugontwerp is dat er voor de constructie geen bevestigingsmateriaal nodig is zoals touw, spijkers of lijm.Verder zullen er ook verschillende schermen hangen waarop de uitvindingen volledig worden uitgelegd en ontleed via 3D filmpjes.

Brugge krijgt de primeur van de nieuwe expositie. Niet toevallig, menen de organisatoren, want het Vlaanderen van eind 15de eeuw was een grote inspiratiebron voor da Vinci. De expositie blijft nog tot 31 oktober in Brugge, daarna gaat het naar het Turkse Istanboel. Het is de bedoeling dat de expositie de komende vijf tot tien jaar de wereld rond gaat.

Leonardo Da Vinci, the genius in Bruges'. Machines van Da Vinci in maquettevorm. Locatie Xpo Center Brugge: site Oud Sint-Jan, Mariastraat 38, 8000 Brugge. 1 juni - 31 oktober 2017.