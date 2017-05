Britse James Bond-acteur Roger Moore overleden

"Het is met een zwaar gemoed dat we het verschrikkelijke nieuws moeten meedelen dat onze vader, Sir Roger Moore, vandaag (dinsdag, red.) is overleden. We zijn er het hart van in", zeggen zijn kinderen Deborah, Geoffrey en Christian op de Twitterpagina van de acteur.

Roger Moore is vooral bekend voor zijn rol als de beroemde geheim agent James Bond in zeven Bondfilms, maar speelde ook mee in de series Ivanhoe, The Saint en The Persuaders.

De Britse acteur begon zijn carrière eerst als luitenant in het Britse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna trok hij in de jaren 50 naar de Verenigde Staten, waar hij ontdekt werd door filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer. In de jaren 50 brak hij door op televisie, met rollen in bekende series als Ivanhoe en Maverick. Zijn grote internationale doorbraak kwam er met zijn hoofdrol in de legendarische televisieserie The Saint in de jaren 60.

In 1973 werd hij gecast als James Bond, als opvolger van Sean Connery. Hij speelde de hoofdrol in Bondfilms 'Live and Let Die' (1973), 'The Man with the Golden Gun' (1974), 'The Spy Who Loved Me' (1997), 'Moonraker' (1979), 'For Your Eyes Only' (1981), 'Octopussy' (1983) en 'A View to a Kill' (1985).

Na zijn laatste Bondfilm was Moore gedurende vijf jaar niet meer te zien op het grote scherm. In 1990 nam hij de draad opnieuw op. Zo was hij onder meer te zien in "Fire, Ice and Dynamite" (1990), "Bed & Breakfast" (1992), "The Quest" (1996) en "Spice World" (1997). Ook in series bleef hij opduiken, bijvoorbeeld "My Riviera".

In 2002, op 73-jarige leeftijd, speelde Moore nog een opmerkelijke rol als homoseksuele man in "Boat Trip".

Zijn laatste wapenfeit op het grote scherm dateert van 2011, met een rol in de romantische komedie "A Princess for Christmas".

Naast zijn werk als acteur was Moore ook geëngageerd in humanitair werd en liefdadigheid. In 1991 werd hij Goodwill Ambassadeur bij Unicef en enkele jaren terug sprak hij een video in van dierenrechtenorganisatie PETA tegen de productie van foie gras.

In 1999 werd hij vanwege zijn liefdadigheidswerk tot Commandeur geslagen in de Orde van het Britse Rijk (CBE). Vier jaar later werd hij geridderd in dezelfde Orde (KBE). In 2008 kreeg hij een ster op de Walk of Fame in Hollywood. In datzelfde jaar werd hij in Frankrijk verheven tot "ridder in de orde van kunst en letteren".

Roger Moore overleed dinsdag in Zwitserland na een korte strijd tegen kanker. De acteur werd 89.