Bosnië-Herzegovina, hotspot voor avonturiers

Na Slovenië, Kroatië en Montenegro, komt nu ook een vierde Balkanrepubliek de neus aan het venster van het toerisme steken. Bosnië-Herzegovina raakte door de burgeroorlog opgedeeld in twee deelrepublieken: de Federatie van Bosnië en Herzegovina, die het westen beslaat, en de Servische Republika Srpska - spreek uit serpska -, die er in het noorden en oosten als een hoefijzer omheen ligt. Wij trokken naar dit laatste deel, een grotendeels onbekend stukje Europa dat vandaag amper buitenlandse toeristen over de vloer krijgt. Accommodatie is hier nog niet dik gezaaid, maar als reiziger voel je je oprecht welkom. Dat merk je aan kleine gebaren. Wanneer ik op de lokale markt van Banja Luka een groepje oudere dames in traditionele kleren wil fotograferen, schenken ze me breed lachend een zelfgemaakt bloemstukje. Ervoor betalen mag niet. Een gesprek aanknopen lukt me jammer genoeg ook niet. De taal, het Servo-Kroatisch, vormt een echt struikelblok. Al spreekt de jongere generatie wel behoorlijk Engels.

