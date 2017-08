Boekenbeurs last dit jaar 'rustpauze' in

De 81ste editie van de Boekenbeurs 2017 loopt dit jaar van zondag 29 oktober tot en met zondag 5 november en van donderdag 9 november tot en met zondag 12 november in Antwerp Expo. De rustpauze van drie sluitingsdagen (op 6, 7 en 8 november) lijkt een nieuwigheid. "Voor de huidige generatie is dat een nieuwigheid", zegt Greet Spaepen van Boek.be., "maar in de beginperiode, zo'n goeie 70 jaar geleden was de Boekenbeurs ook alleen in de weekends open."

"De keuze om de rustpauze dit jaar in te lassen komt er op vraag zowel de standhouders als de bezoekers, zegt Spaepen. "De boekenbeurs is open in de weekends en op de feestdagen van 1 en 11 november. Als de beurs ook op de drie rustdagen zou open blijven, zou ze te lang duren. dat zou zwaar worden voor de mensen die op de stands worden tewerkgesteld."

Thema van de komende Boekenbeurs is de spannende relatie tussen "Boek en Beeld" via onder meer verfilmde verhalen, strips en graphic novels, kijkboeken, geïllustreerde anekdotes, beklijvende beeldspraak, intrigerende beelden en gevisualiseerde leermiddelen. Op zes auteurspodia zullen elke dag auteurs en andere boekenmakers uit binnen- en buitenland optreden. Meer dan driehonderd events zijn gepland in samenwerking met de standhouders, Cinema Zuid, Film Fest Gent, Creatief Schrijven en Europalia.