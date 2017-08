Bloementijd in hartje Brussel

Om de twee jaar maakt het traditionele bloementapijt op de Grote Markt plaats voor het bloemsierkunstfestival Flowertime. Negentien Belgische floristen kleden dan het stadhuis aan. Het evenement is dus ook een mooie gelegenheid om het gotische bouwwerk te bezoeken. In dertien historische zalen hebben de bloemschikkers hun verbeelding aan het werk gezet. De zo al indrukwekkende decors van het 15de eeuwse stadhuis krijgen door de prachtige bloeiende creaties extra allure.

Drie bloementapijten

Het bloementapijt is trouwens niet helemaal weg. In de plaats liggen op de Grote Markt nu drie kleine bloemen-en groentetapijten waaraan 60 kinderen van alle leeftijden hebben meegeholpen. Als je de tentoonstelling in het stadhuis bezoekt, heb je toegang tot het balkon, van waaruit het uitzicht op de drie tapijten het mooiste is.

'We werken dit jaar ook met groenten omdat het thema een knipoog is naar de urban gardening en farming trend, die we alsmaar vaker zien in de grote steden. Inwoners van een grote stad als Brussel hebben niet altijd een tuin, maar wel interesse voor tuinieren. De stadstuinen groeien zo uit tot nieuwe ontmoetingsplaatsen', vertelt Annette Katz van de vzw Bloementapijt, dat het evenement organiseert samen met de Floraliën Gent en de stad Brussel.

Nieuw dit jaar zijn de Flowernights. Je kan de bloemen 's avonds ontdekken in combinatie met een klassiek concert en met een degustatiemenu van bloemen en vruchten. Chef-kok Claud Pohlig staat in voor dat laatste.

O ja, en vergeet ook niet even langs Manneke Pis te lopen, want hij kreeg voor de gelegenheid een prachtig bloemenkapsel.