Bloeiende reuzenaronskelk verwacht in Plantentuin Meise

Het is de tweede keer dat specifiek deze plant in bloei komt. De 'bloem' is op 4 dagen tijd 30 cm gegroeid en meet nu 133 cm. De knol weegt ongeveer 10 kg. Hij heeft vorige week een groeispurt gekend doordat de zon in de serre voor hogere temperaturen zorgde. Verwacht wordt dat het eerder een kleine bloem zal worden, net zoals die van april 2016. Toen groeide de 'bloem', gekweekt uit een stek van de botanische tuin in Bonn, tot 145 centimeter. Het wordt dus geen kanjer, zoals de bloem in 2013, die 244 cm groot werd.

De expertise van de tuiniers

Het blijft elke keer een uitzonderlijke gebeurtenis als een reuzenaronskelk een bloem vormt. Door de jarenlange ervaring en opgebouwde kennis rond de verzorging van de planten en knollenvan de tuiniers en de goede omgevingsfactoren (constante temperatuur en juiste vochtigheidsgraad) slaagt Plantentuin Meise hier heel goed in.

Ook de succesvolle bestuiving tijdens de dubbele bloei in het voorjaar van 2017 demonstreert de expertise van de Plantentuin. Toen ontwikkelden voor de eerste maal twee reuzenaronskelken ongeveer tegelijk, waardoor een bestuiving mogelijk werd. De onrijpe mannelijke bloemen van de grotere bloeiwijze in Meise werden geoogst en geplet. Tevens zorgden de collega's van de Plantentuin van UGent voor stuifmeel, geoogst in 2015, dat ze ingevroren bij -80 ° C hadden bewaard. Binnen twaalf uur na de bloei werd de ene kant van de kleinere bloeiwijze met het rijpe maar twee jaar oude stuifmeel van Gent bestoven, terwijl de andere kant werd bestoven met het onrijpe stuifmeel.

Ongeveer tien dagen na de bestuiving was het duidelijk dat een succesvolle bevruchting bereikt werd van beide experimenten. Zes maanden later waren de bessen rijp en konden ze worden geoogst.

De helft van hen werd overgebracht naar de Plantentuin Universiteit Gent. De andere helft werd gezaaid, wat resulteerde in meer dan 50 jonge reuzenaronskelken. Deze zullen worden verdeeld naar andere botanische tuinen wereldwijd.