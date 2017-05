Beste Belgische praline komt van de kust

De Oostendse chocolatier wist de Gault&Millau jury en chocoladeliefhebbers te overtuigen met zijn 'Poppulou Rocks'-praline. "Ik haalde mijn inspiratie bij de zon, de zee en het strand en ik heb ook een paar typische Oostendse streekproducten in mijn praline verwerkt. Ik ben trots op deze titel en blij dat mijn praline deze zomer door een internationaal publiek geproefd kan worden op een van de meest bekende festivals van het land", zegt Olivier Willems. Deze zomer mag de chocolatier zijn praline voorstellen in het 'Tastes of The World'-restaurant van Tomorrowland tijdens de twee festivalweekends.

Poppoulou Rocks

Willems wist de chocoladeliefhebbers en de Gault&Millau jury te overtuigen met zijn Poppulou Rocks-praline die het samen met de makers van het PoppuLoubier creëerde.

"De praline heeft de rood-oranje kleur van een zonsondergang. Het strand wordt weerspiegeld door de karamelchocolade, en de zee is aanwezig door de toevoeging van zeezout", zegt Willems. "Voor mijn ganache van chocolade heb ik het lokale PoppoLoubier gecombineerd met de Açai-bes uit Brazilië: een perfecte samensmelting van lokale en internationale invloeden."

Het resultaat: een heerlijke praline die blinkt als de welgekende Rock Strangers aan de kust. Dat verklaart ook meteen de naam van zijn creatie. De afgelopen dagen maakte de chocolatier duizenden pralines om zo veel mogelijk mensen van de unieke smaak te laten proeven.

Tien finalisten

De tien finalisten van de wedstrijd waren:

Poppolou Rocks, Olivier Willems

Gin Praline, Jaël Verleyse

n Moro Gold, Nick Wauters

Green Blossom, Stephen Van Hecke

Granado, Wim Vyverman

4 Elements, Eddy Van Tittelboom

Happy Nose, Anton Van de Maele

Jhonnys, Nicolas Beugnies

Fresh and Fruity, Nellie Coomans

Epic Boost, Hannes Dheedene

Belgische praline van de toekomst

Eind april trapte Callebaut de 'Chocolate Hero Week' van start. Tijdens die week ging het samen met de Belgische chocolatiers en chocoladeliefhebbers op zoek naar de Belgische Praline van Morgen - geïnspireerd door de chocoladetrends van 2020. De centrale vraag: "Hoe ziet een van de belangrijkste culinaire uithangborden van ons land er binnen enkele jaren uit en welke onverwachte creaties kunnen we op ons bord verwachten?"

Belgische chocolatiers uit alle hoeken van het land gingen in op de uitdaging van Callebaut®. Alle chocoladeliefhebbers konden de pralines proeven en een stem uitbrengen op hun favoriet. Hun oordeel werd vervolgens bij dat van de professionele Gault&Millau jury gevoegd.