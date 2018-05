Belgisch gezin spendeert 2.318 euro aan vakantie

Het bedrag dat zowel Vlamingen als Walen uitgeven, steeg in vergelijking met vorig jaar. Vlamingen spenderen nu 2.177 euro, Franstaligen 2.459 per gezin voor een vakantie. In de Europese landen staan de Belgen daarmee op een vierde plaats.

De stijging gaat in tegen de gemiddelde Europese trend, want het reisbudget van de ondervraagde Europese gezinnen daalt met 2 pct tegenover vorig jaar en bedraagt nu 1.957 euro. Oostenrijk heeft het hoogste gemiddelde budget met 2.645 euro, Polen het laagste met 1.030 euro.

Toch gaat niet iedereen op zomervakantie. Zevenenveertig procent blijft thuis. Drieënzestig procent verklaart op vakantie te gaan, een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar.

Frankrijk blijft populairst

De populairste vakantiebestemming van de Belgen blijft al jaren onveranderd Frankrijk. Vierendertig procent van de vakantiegangers trekt erop uit naar de zuiderburen. Spanje (19 pct) en Italië (12pct) vervolledigen de top 3. Opvallend: Belgen behoren tot de groep reizigers die het minst in eigen land blijven (16 pct). Op het Belgische verlanglijstje van citytrips scoren New York, Rome en Barcelona het hoogst.