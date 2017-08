Belg kiest voor vlees van eigen bodem

Vlees is voor de meeste Belgen een onmisbaar onderdeel van de maaltijd, dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van VLAM*. Meer dan negen op de tien Belgen (96%) eet graag een stukje vlees - één op vier (25%) eet zelfs dagelijks vlees. Los van onze rijke keuken en grote aanbod (lokale) vleesproducten kiest de Belg voor vlees omwille van de smaak (58%): we vinden vlees gewoon erg lekker. Meer nog, Belgen zijn echte chauvinisten in hun keuze voor vlees. Van de consumenten die in de winkel op herkomst letten, kiest een absolute meerderheid (95%) voor Belgisch vlees op zijn bord.

Op zich is het geen verrassing dat Belgen rasechte vleeseters zijn. Vooral de Vlamingen tonen zich als de meest overtuigde vleeseters: meer dan negen op de tien eet minstens twee maal per week vlees (91%). Bij zeven op tien Brusselaars (70%) staat vlees wekelijks ook twee keer op de menu; Wallonië houdt zo het nationaal gemiddelde met 83%. Belgen zijn ook erg bewust over wat ze eten: meer dan de helft (55%) staat erg kritisch ten opzichte van zijn maaltijden (een stijging met 13% in vergelijking met 2012).

Belg chauvinistisch bij keuze van vlees

De nationale trots zit er bij de Belgen flink in bij de keuze voor vlees. Bijna alle ondervraagden die rekening houden met de herkomst van een product tijdens het winkelen (95%), kiezen voor vlees van Belgische bodem. Ze zijn overtuigd van de kwaliteit en de beperkte impact op het milieu door de nabijheid van het product. Belgen zoeken in de winkel ook steeds vaker naar Belgisch vlees: ongeveer de helft (49%) zal in de winkel de oorsprong van het vlees op de verpakking nakijken. Dat is een stijging met 12% ten opzichte van 2012.

Smaak is grootste drijfveer

Ongeveer drie op de vijf (58%) Belgen eten vlees omdat ze het lekker vinden. De smaak domineert de keuze voor vlees. Dat bevestigt ook de manier waarop we vlees kopen in de winkel: 96% kiest voor een stukje vlees omdat het er smakelijk uitziet. Meer dan acht op de tien (83%) vindt het belangrijk hoe het stuk vlees versneden is. Behalve smaak is ook gezondheid een belangrijke reden om vlees te eten. Ruim twee derde (68%) vindt dat vlees thuishoort binnen een evenwichtig voedingspatroon. Dat cijfer is trouwens met 11% gestegen sinds 2012.

* Dit onderzoek werd in juni 2017 door onderzoeksbureau iVox uitgevoerd bij 1.000 Belgen.