Barbados Britse flair in de Caraïben

Het kleine Barbados - amper 430 km2 - is één van de meest ontwikkelde eilanden van de Caraïben. Het telt ongeveer 300.000 inwoners, vooral geconcentreerd rond de hoofdstad Bridgetown. Of ik de politiewagen wil volgen, vraagt de agent. Zodra ze merken dat ik de weg kwijt ben, helpen de mannen in uniform mij de goede richting uit en rijden ze een stukje voor. Niet dat je op Barbados écht verloren kan rijden. Het wegennet van het Caraïbische eiland mag dan wel één van de dichtste ter wereld zijn, Barbados is niet meer dan een stip in een eindeloze azuurblauwe oceaan. Het wordt ook Little England genoemd omdat het sinds de 17de eeuw onafgebroken in Britse handen was, tot het in 1966 onafhankelijk werd. De Britse invloed is er nog altijd voelbaar. Dat merk je niet alleen aan het stuur aan de linkse kant van de auto en iedereen die links rijdt. De voertaal is Engels en in St. Nicholas Abbey dankt een kaartje, handgeschreven door prins Charles, voor het fijne huwelijkscadeau: ambachtelijke rum in elegante flessen, met een stop van ebbenhout en leer. Vlakbij, op de Platinum Coast, vermaard voor haar mooie stranden en prima golfbanen, komen Tiger Woods en Tony Blair een balletje ...