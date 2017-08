Ballet Vlaanderen, Opera Vlaanderen en het Antwerp Symphony Orchestra trappen het nieuwe seizoen op gang

Klassiek in de Stad mag gerust een begrip genoemd worden op de culturele agenda. Op 2 en 3 september trappen Ballet Vlaanderen, Opera Vlaanderen en het Antwerp Symphony Orchestra het nieuwe seizoen op gang. Meer dan 120 muzikanten, ruim 40 koorzangers, een resem solisten, 2 dirigenten, het volledige balletgezelschap, een indrukwekkend podium en een legertje technici openen het klassieke muziekseizoen met een knaller van formaat.

Op zaterdagavond toont Ballet Vlaanderen enkele recente hitproducties live. Zo krijg je alsnog de kans om een aantal fragmenten uit Kaash van Akram Kahn, Chronicle van Martha Graham en Exhibition van Sidi Larbi Cherkaoui (terug) te zien. Maar ook het werk van jong geweld als Jonas Vlerick, onlangs nog te zien tijdens Choreolab, krijgt nu een kans op het grote podium.

Zondagmiddag zingt Opera Vlaanderen zich door het komende seizoen. Een volledig orkest, een indrukwekkend koor en solisten om u tegen te zeggen: allemaal samen zorgen ze ongetwijfeld voor kippenvelmomenten. Onder leiding van dirigent Jan Schweiger hoor je al fragmenten uit de bekende én onbekende parels die een paar weken of maanden later te zien zijn op het Antwerpse podium. En smeer alvast je stem, want ook meezingen staat op het programma.

Zondagnamiddag is het de beurt aan het Re-Mix Orchestra ft. Sioen. Samen met de Londense muziekcoach Paul Griffiths, muzikanten van het Antwerp Symphony Orchestra en twintig koorleden van Kill Your Darlings knutselt een vijfendertigtal muzikale jongeren een eigen compositie in elkaar. Een week lang maken ze muziek, creëren ze nieuwe geluiden en gaan ze aan de slag met meeslepende ritmes en catchy riffs. Het eindresultaat laat dit Re-Mix Orchestra met veel plezier horen op het Sint-Jansplein. Hun special guest is dit jaar Sioen.

En zondagavond brengt het Antwerp Symphony Orchestra samen met Filip Jordens het chanson van Brel. Na uitstapjes richting film, jazz en pop trekt het Antwerp Symphony Orchestra de kaart van het chanson. Filip Jordens brengt een fenomenale hommage aan de liedkunst van Jacques Brel, met een symfonische dimensie. Klassiekers als Ne me quitte pas of Amsterdam ontbreken niet, maar ook minder bekende liedjes worden vertolkt met groot orkest.

