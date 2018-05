Auto blijft favoriete vervoermiddel naar reisbestemming

Meer dan 60% van de 3000 ondervraagden geeft aan in 2017 het vliegtuig te hebben genomen, terwijl dat in 2016 nog maar 58% was. Ook opvallend: we nemen vaker de trein. 16% spoorde vorig jaar naar zijn/haar bestemming tegenover 13% in 2016. Maar de eigen auto blijft het favoriete vervoermiddel van en naar onze eindbestemming én ter plaatse. Vijfenzeventig procent van de vakantiegangers neemt de eigen auto.

Kroatië steeds populaider

Frankrijk is nog altijd een geliefkoosde vakantiebestemming. Meer dan de helft van de Belgen reist er naartoe. Daarna volgen Spanje (29 procent), Nederland (26%), Italië (19%) en Duitsland (18%). Portugal, Griekenland en Kroatië winnen sterk aan populariteit. Zij kregen in 2017 bijna 2 keer zoveel Belgische toeristen op bezoek als het jaar voordien. Meer dan de helft kiest zijn bestemming in functie van de bezienswaardigheden. Iets minder dan de helft is vooral op zoek naar zon en warmte. Zon-en strandvakanties zijn dan ook nog altijd erg in trek als hoofdvakantie.

Sociale media, ook tijdens de vakantie

Online boeken is helemaal ingeburgerd. Ruim 60 procent gebruikt booking.com, trivago en Airbnb terwijl apps ook steeds meer terrein winnen. 65-plussers kiezen liever voor een touroperator of reiskantoor. We laten het internet trouwens moeilijk los op vakantie, zeker sinds de roamingkosten binnen de EU zijn vervallen. Zowat 41 procent van de reizigers was tijdens de vakantie in de weer met sociale media. In de groep 18-34-jarigen was dat zelfs 71 procent.