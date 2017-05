Antwerpen Vertelt: een feest van verhalen & vertellers, van hier & elders

De tweede editie van Antwerpen Vertelt, een organisatie van Antwerpen Boekenstad, start op woensdag 10 mei met een vertelfeest in De Roma vol toeters en bellen, pannenkoeken en natuurlijk veel verhalen.

Op donderdagavond 11 mei staan onder meer Abdelkader Benali, Ilona Plichart en Carmien Michels stil bij de kracht van vertellen in bibliotheek Permeke. Verhalen verbinden en helen. Tijd maken voor vertellen en luisteren is van levensbelang in deze superdiverse en snel veranderende stad.

Op zaterdag 13 mei vinden in bibliotheek Permeke workshops, installaties, vertelvoorstellingen, muzikale intermezzo's, een boekendokter en liefdesverklaringen plaats. Ook niet te missen: vertelsels en verzinsels van overal in alle hoeken van de bibliotheek. Onder andere met Karel Vingerhoets, Aya Sabi, Mia Verbeelen, Julie Cafmaeyer, Mostafa Benkerroum, Amina Belorf, Tom Clement, Esmé Bos, Bart Voet, Veerle Ernalsteen, Scale en Carmien Michels.

Het festival eindigt in schoonheid en diversiteit op zondag 14 mei met een verteldag over migratie in het Red Star Line Museum met onder meer Dahlia Pessemiers, Birsen Taspinar en Dimitri Leue. Veerle Ernalsteen, Dahlia Pessemiers, Hilde Rogge, Rien Van Meersel, Tom Clement, Mostafa Benkerroum en Carmien Michels promoten de vertelkunst binnen NT2 (Nederlands als tweede taal). Samen met anderstaligen verrassen ze tijdens het festival met boeiend theater, een originele expo, digitale verhalen en magische vertellingen.