Als gesmurfd naar het smurfendorp

De wereldberoemde blauwe figuurtjes hebben hun paddestoelendorp opgeslagen in Paleis 4. Via een stripverhalenpagina dring je door tot in hun 'magische bos' en dan begint het avontuur. Doordat het paddestoelendorp op reusachtig formaat is gebouwd, krijg je het gevoel te krimpen tot smurfenafmetingen. Zodat je je echt smurf onder de smurfen kan voelen. Gesmurfd? Uiteraard is het dan opletten voor Gargamel!

Hoogtechnologisch

Het belevenisparcous werkt met enkele hoogtechnologische snufjes, zoal smurfen die onder de vorm van hologrammen opduiken in het decor, videomapping en een virtuele vlucht op de rug van een ooievaar. Maar er zijn ook verklede figuranten. Ook al moeten de smurfen met hun tijd mee, ze vergeten hun klassiekers niet. Het verhaal waarop het parcours is gebaseerd, is eveneens zeer actueel: Gargamel werkt aan een helse machine om het klimaat in het smurfendorp -ons klimaat- te vernietigen.

Zestigste verjaardag

Klimaatverandering was een probleem waar de kleine blauwe wezentjes 60 jaar geleden, toen ze voor het eerst verschenen, nog niet mee te maken hadden. Het was op 23 oktober 1958 dat Pierre Culliford -alias Peyo- ze de allereerste keer tekende. Ze speelden toen slechts een bijrol in het verhaal Johan en Pirrewiet. Maar omdat ze zo populair waren, gingen ze hun eigen avonturen beleven. Intussen zijn er meer dan 50 miljoen smurfenstrips verkocht in meer dan 90 landen, is de televisie-serie uitgezonden in ruim 100 landen, zijn drie langspeelfilms uitgebracht en vier pretparken opgericht. België heeft 2018 trouwens uitgeroepen tot 'Jaar van de Smurfen'. Wel versmurfd!