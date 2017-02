Al eens aan prefab gedacht?

Over enkele dagen kunnen de eigenaars hun intrek nemen in hun nieuwe houten woning. Momenteel is een legertje werkmannen nog volop bezig met de afwerking: muren schilderen, verwarming installeren, stopcontacten en sanitair plaatsen. De 160m2 woonruimte krijgt stilaan vorm, ze is zo goed als instapklaar. Op één detail na: het huis staat nog onder de portaalbrug in een gigantische hangar op tientallen kilometers van de eindbestemming. De prefabwoning wordt binnenkort in verschillende modules gedemonteerd en met grote opleggers naar de bouwgrond van de klant vervoerd. "De modules zullen daar in mekaar worden gezet, een beetje zoals legoblokjes", vertelt Boris Heylen, Engineer Manager bij ModulHome, met enige trots. "Een klus die in amper twee dagen geklaard wordt: de eerste dag monteren we de modules, op dag twee voeren we alle nodige aansluitingen uit. Waarna de eigenaar er met zijn meubelen kan intrekken. Tussen de bestelling en de oplevering liggen amper zes weken. Da's even lang wachten als wanneer je een lederen salon bestelt."

