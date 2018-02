Aalst, in het voetspoor van Daens

Als visitekaartje kan de Grote Markt van Aalst tellen. Het indrukwekkende plein hoeft niet onder te doen voor de meeste oude Vlaamse steden en ademt macht en rijkdom uit. De gotische ornamenten wedijveren in stijl met de zuilengevel van de Oude Beurs op de achtergrond. Het kost dan ook weinig moeite om in de huid te kruipen van de welstellende en rijk geklede kooplui die hier in de renaissance hun zaakjes bespraken, in de schaduw van het rijzige belfort waarboven de windhaan glansde in de zon. Misschien hebben die lui van toen wel over koetjes en kalfjes gebabbeld met Dirk Martens, van wie het zwart geworden beeld nu op diezelfde Grote Markt troont. In 1473 trok deze Aalstenaar zijn stad resoluut de nieuwe tijd binnen met zijn allereerste drukkerij in de Nederlanden. Dat het werk Utopia van Thomas More ooit gepubliceerd raakte, is deels aan hem te danken.

