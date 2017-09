8 redenen om naar Rhodos te reizen

1 De stad van de kolossus

Ga in Rhodos, de hoofdstad van het eiland en van de Dodekanesos, vooral niet op zoek naar de beroemde kolossus, een van de zeven wereldwonderen uit de antieke oudheid. Er is namelijk niks van overgebleven! Het 32 meter hoge, bronzen standbeeld van de zonnegod werd 60 jaar na de bouw, in 227 voor Christus, vernietigd door een aardbeving. Volgens de legende stond de kolossus wijdbeens boven de ingang van de haven, maar het is waarschijnlijker dat hij dicht bij de tempel van Apollo stond. De stad heeft, net als de rest van het eiland, verschillende beschavingen gekend. Die fascinerende mengeling van culturen kan je proeven in het hart van de middeleeuwse stad, die op de Unesco Werelderfgoedlijst staat.

...