7x op themareis

1 Yoga op het dek

Wil je helemaal herbronnen terwijl je de frisse zeebries opsnuift? Dan kan je aan yoga doen op een zeilschip. S tar Clippers biedt speciale yogacruises aan. Elke dag kan je plaatsnemen op het zonverwarmde achterdek voor een yoga- of medidatiesessie in open lucht. Onder de strakke zeilen en met de wind in je haren leer je volledig te ontspannen. Een prachtig decor is gegarandeerd, want je kan yogacruises maken op de Middellandse Zee, in Thailand en de Caraïben. Wil je echt alles weten over yoga, dan zijn er op het schip ook lezingen en concerten. Het wordt ongetwijfeld een relaxte cruise.

