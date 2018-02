65-plussers op zoek naar de liefde

Het concept blijft hetzelfde: met allerhande spelletjes, trucjes en vooral veel humor proberen de makers de deelnemers dichter bij elkaar te brengen en wie weet iets moois te laten bloeien. De vorige reeks leverde alvast 4 koppels op.

De bestemming waar deze keer de liefde moet gaan bloeien, werd wel gewijzigd. Hotel Römantiek ruilde Zwitserland in voor het zonnige Portugal. En de minimumleeftijd verhoogd naar 65.

Meer levensverhaal

"We waren zo verliefd op de eerste reeks, we hebben daar zo'n warm gevoel aan over gehouden, dat we graag een tweede wilden maken", zegt presentator Sven De Leijer. We weten dat de deelnemers van beide reeksen mekaar nog zien. Die contacten blijven". "We merken inderdaad dat we een aantal mensen voor een stuk uit hun isolement hebben kunnen halen", bevestigt Otto-Jan Ham.

"We hebben bewust gekozen voor 65-plussers, zij hebben al meer bagage en meer levensverhaal", aldus De Leijer. "Vijfenzestig is ook een symbolische grens, het is de leeftijd waarop de meesten met pensioen gaan." Die bagage betekent natuurlijk ook dat ze al vrij veel hebben meegemaakt. Onder de 26 deelnemers -13 vrouwen, 13 mannen- bevinden zich 19 weduwen en weduwnaars, de anderen zijn gescheiden. Tussen de activiteiten vernemen we stukje bij beetje hun verhaal. "We gaan dit zeker niet uit de weg", zegt Otto-Jan Ham, maar proberen het een beetje te ontzenuwen. Door de keuze voor 65-plussers hopen we ook het cliché te ontkrachten dat zij niets meer zouden kunnen of voelen."

Veel mogen de deelnemers natuurlijk nog niet kwijt over hun avontuur. "Maar het was een fantastische ervaring", zegt deelneemster Ewa (68) uit Hemiksem bij de voorstelling van de reeks. "Ik zou het zo opnieuw doen", treedt deelnemer Jan (68) uit Borsbeek haar bij.

Of het uiteindelijke doel van de 3 cupido's geslaagd is, daarvoor moet je uiteraard kijken.

Hotel Römantiek, vanaf 8 februari om 20.35 uur op VIER.