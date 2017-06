65 jaar Efteling

Het is de plek waar je je eigen prille herinneringen doorgeeft aan je kinderen of kleinkinderen: de Efteling. Het attractiepark in het Nederlandse Kaatsheuvel wordt dit jaar dan ook al 65. Dat wordt gevierd met een terugblik maar ook met heel wat nieuwigheden: zopas opende het verblijfsdomein Het Loonsche Land en op 1 juli zwaait de spectaculaire attractie Symbolica, Paleis der Fantasie, de poorten open.

Gestart met tien sprookjes

Het was in mei 1952 dat de eerste kleine bezoekertjes de dansende rode schoentjes, Langnek, Doornroosje of de Kikkerkoning levensgroot konden aanschouwen. Tien sprookjes telde het Sprookjesbos toen. Ze waren ontworpen door de Nederlandse illustrator Anton Pieck en bij elk ervan stond een voorlezer. Sommige zijn nagenoeg onveranderd gebleven. 'Mensen vragen ons wel eens waarom we ze niet aanpassen', zegt Olaf Vugts, director imagineering. 'Neem nu de Vliegende Fakir. Dat zou met de huidige technologie anders kunnen. Maar kinderen zien niet dat hij over touwen glijdt en volwassenen vinden het fijn de herinnering die ze zelf hebben door te geven aan hun kinderen of kleinkinderen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we de huidige atttracties nog zo bouwen. Maar we blijven wel het DNA van de Efteling behouden. Dit moet een andere wereld zijn, waar alles draait om verhalen vertellen, waar je gelooft in fantasie en waar je je smartphone liefst enkel gebruikt om foto's te maken.'

Rond het oorspronkelijke Sprookjesbos is in de afgelopen 65 jaar een 75 hectaren groot attractiepark gegroeid. In de jaren '80 deden de acht- en wildwaterbanen hun intrede en sinds begin jaren '90 kan je er ook logeren.

Het bezoekersaantal steeg van 300.000 (in 1952) naar 4,7 miljoen per jaar. Ook het Sprookjesbos zelf breidde flink uit. Negenentwintig sprookjes zijn er nu. Vorig jaar nog werd Pinokkio toegevoegd. Een mijlpaal was 1956, toen de Indische Waterlelies, het sprookje van koningin Fabiola, een plek kreeg. 'Een succesvolle marketingzet om de Belgen te lokken', aldus Vugts. Ook deze attractie bleef in 50 jaar onveranderd.

Nieuw in 2017

Vakantiepark Het Loonsche Land

Het spiksplinternieuwe Het Loonsche Land blijft trouw aan de sprookjessfeer. Je logeert er in eenvoudige houten chalets of boomhutten, tussen het gebladerte, in de duinen of met uitzicht op een meertje. Het ligt in het gelijknamige natuurgebied en is dan ook erg rustig. Ontbijten, lunchen of dineren kan in de Proeftuyn. Het Loonsche Land is budgetvriendelijker dan het bestaande Bosrijk, dat in 2010 werd geopend, of het Efteling Hotel.

Attractie Symbolica

Op 1 juli opent het spectaculaire Symbolica, land der fantasie. Het concept: je komt op audiëntie in het paleis van koning Padulfus. Prins Pardoes en prinses Pardijn wonen er ook en je maakt een rit door hun adembenemende wereld. Voor het eerst kan je bij een attractie 3 verschillende rondritten kiezen.

Expositie 65 jaar Efteling

De evolutie van 65 jaar Efteling kan je overschouwen in een kleine tentoonstelling in het Efteling Museum op het Anton Pieckplein. Je ziet er ontwerpen en onderdelen van sprookjes en attracties doorheen de jaren en parkplannen tonen de voortdurende uitbreiding. Een vrij groot stuk van de expo is trouwens gewijd aan De Indische Waterlelies, met foto's van de jonge Fabiola en Paola met de toen nog kleine prins Filip.

Midzomerfestival

De Efteling viert op 17 juni de langste dag van het jaar met dans, muziek en theater. De attracties blijven open tot middernacht, het park sluit om 1.00 u. Let wel: er zijn aparte tickets voor nodig.

