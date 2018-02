600.000 beeldjes voor herdenkingsproject vinden weg naar Palingbeek

Bij aanvang van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014 werd ook al begonnen met het participatieve project Coming World Remember Me (CWRM) waarbij het de betrachting was om dit jaar 600.000 beeldjes te laten maken en neer te poten in de Palingbeek. "En het is ons gelukt", aldus gedeputeerde Myriam Vanlerberghe. "Er werd niet altijd evenveel in onze kansen geloofd, maar dan kennen ze de West-Vlaming nog niet."

Vier jaar lang kon het grote publiek een beeldje maken in vaste en mobiele ateliers voor een klein bedrag. Dat bedrag gaat naar een goed doel. Alle beeldjes kregen een naamtag van een soldaat, wat symbool moet staan voor de 600.000 oorlogsslachtoffers op Belgische bodem in de Eerste Wereldoorlog. Uiteindelijk werden 150.000 beeldjes gemaakt, maar in samenwerking met maatwerkbedrijven zal toch afgerond worden op 600.000 beeldjes.

Het gaat om kleine kleien beeldjes van ineengetrokken mensen, wat reflectie symboliseert. Maar ze kregen ook een stevige ruggengraat wat dan weer staat voor de wederopstanding van de mens. "We hadden geen nood aan een nieuw oorlogsmonument, wel aan een bezinningsplek", duidt kunstenaar Koen Vanmechelen.

De beeldjes worden nu in het oude niemandsland tussen de frontlinies in de Palingbeek gezet. Er komt nog een groot ei dat zogezegd de beeldjes uitspuwt. Het ei moet de veranderende wereld uitbeelden.

Er worden 12.000 beeldjes per dag geplaatst, door vrijwilligers, groepen of scholen. In totaal zijn 4.000 vrijwilligers ingeschreven.

CWRM past binnen Gone West, het culturele herdenkingsprogramma van de provincie West-Vlaanderen. Wie nog een beeldje wil maken moet snel zijn, want op 30 maart wordt de site geopend.

Meer info: comingworldrememberme.be