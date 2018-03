60 kaarsjes voor het Atomium

Even graven in de geschiedenis: het Atomium sprong in het oog als het Belgische paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. Dat internationale evenement luidde de golden sixties in. Het Atomium gaf uitdrukking aan de optimistische toekomstvisie. Vandaar ook de vorm van een atoom. De negen met elkaar verbonden bollen stellen een elementair ijzerkristal voor dat 165 miljard keer werd vergroot. Toen ingenieur André Waterkeyn het ontwierp was het niet de bedoeling dat het Atomium de Wereldtentoonstelling zou overleven. Maar dankzij zijn populariteit en succes werd het snel een belangrijk symbool....