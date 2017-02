6 redenen om tijdens de krokusvakantie op wintersport te gaan in Zuid-Tirol

1. Het heerlijke eten

Gastronomie en skipistes zijn niet meteen twee woorden die vaak samen in de mond genomen worden, maar wel in Italië. Naast Italiaanse klassiekers zoals pasta en pizza, kan je er ook heerlijke lokale specialiteiten proeven die vaak het beste van Italië en Oostenrijk combineren zoals canederli, strangolapreti en krapfen.

2. Alternatieve wintersporten

Zuid-Tirol biedt eindeloos veel mogelijkheden voor een actieve wintervakantie. Natuurlijk kun je gaan sneeuwschoenwandelen, skiën, rodelen en toerskiën, maar je kan er ook allerlei alternatieve wintersporten proberen. Zo kan je in Zuid-Tirol heerlijk schaatsen op het Reschense meer in het dal Vinschgau (bekend omwille van de kerktoren in het meer) en de Durnholzersee in het Sarntal. De Rittner Horn en de bergweide Seiser Alm zijn dan weer ideaal om sneeuwkiten eens een kans te geven. En tot slot ontstaat er in het bergdorpje Rabenstein in het Passeiertal elk jaar een van de grooste ijsklimwanden van Europa.

3. De zonuren in Zuid-Tirol

Zuid-Tirol gaat prat op 300 zonuren per jaar. Ook in de winter is de kans op een heerlijk zonnetje groot en dat maakt het er alleen maar aangenamer. De kans op skiën in slecht weer is er beduidend kleiner en ook voor de après-ski is een winterzonnetje natuurlijk een absolute meerwaarde.

4. Het landschap

De berglandschappen in Zuid-Tirol zijn ronduit adembenemend. Denk hierbij aan de imposante rotsformaties in de Dolomieten, maar ook aan de gigantische gletsjer in het Ortler gebergte.

5. Betaalbaar

Skiën in Italië is relatief betaalbaar. Voor een kleine 10 euro eet je bijvoorbeeld al een lekkere pasta op de piste. Ook de accommodaties zijn over het algemeen goedkoper en worden bovendien overal geprezen omwille van hun vriendelijkheid.

Uniek aan de regio is ook dat je er kan slapen bij locals in een van de authentieke boerderijen van Rode Haan. Verspreid over de regio liggen er 1.600 boerderijen. Veel van deze boerderijen liggen vlakbij een skigebied. Ideaal dus voor wie houdt van charmante kleine dorpjes, maar toch graag aan wintersport doet.

6. Geen krokusvakantie

Tot slot kennen Italiaanse scholieren geen krokusvakantie in februari of maart. De Italianen hebben vrij tijdens de kerstvakantie en traditioneel is dat een drukkere periode, maar niet met carnaval. Dat maakt dat het er in die periode vaak rustiger is dan in bijvoorbeeld Oostenrijk.