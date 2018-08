5 x slapen tussen de dieren

SLOVENIË Leven als een herder

Elk jaar in juni verhuizen de herders in Slovenië naar de hutten in Velika Planina, waar ze de zomer doorbrengen en voor het vee zorgen. Nabij Velika Planina vind je het gelijknamige ecoresort. Als je stil bent, hoor je enkel de vogels fluiten en de wind om je oren suizen. Ezels, herten en varkens lopen hier bijna vrij rond en je verse groenten en fruit pluk je gewoon zelf in de tuin. Slapen doe je in spiksplinternieuwe bungalows of back to basics in een simpele glampingtent. Er is ook een boerderij en ecozwembad.

...