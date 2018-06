5 uitstappen in Noord-Corsica

1 Bastia en de oude haven

Bastia, de hoofdstad van Corsica tijdens de Genovese overheersing, dankt haar naam aan het woord bastille, het fort dat in de 14de eeuw werd gebouwd. De versterkte citadel herbergde vroeger het Paleis van de gouverneurs en is vandaag een museum over de geschiedenis van de stad. Om het fort te bereiken, volgen we de steile middeleeuwse steegjes die afgezoomd zijn met gevels in warme kleuren. Eenmaal boven genieten we van een schitterend uitzicht over de oude haven en de plezierboten, overheerst door de grootste kerk van het eiland, Saint-Jean Baptiste (17de eeuw).

