5 tips om je (klein-)kinderen te entertainen in de wagen

Huurautospecialist Sunny Cars nam tijdens een grootschalig onderzoek uitgevoerd door iVox bij 1000 Belgen van 24 jaar en ouder, verschillende tijddoders onder de loep. Daaruit bleek dat vooral de gouden oude spelletjes het nog steeds goed doen.

1 Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet..

Ja hoor, deze klassieker blijkt het meest populair onder de Belgen. 38% geeft aan dit spel te spelen om de rit naar een bezienswaardigheid of indrukwekkend uitzichtpunt sneller te doen verdwijnen. Creatieve zielen/kinderen zorgen er steevast voor dat het lang genoeg duurt eer je het object dat in iemands hoofd zit, kan raden. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, en het is appelblauwzeegroen? Dan is de zee misschien al in aantocht!

2 Namenspel

Een ander spel waar je je lang mee kunt bezig houden, heeft alles te maken met namen. Zoveel mogelijk landen of dieren opnoemen met een bepaalde letter blijkt erg populair. 27% houdt zich hier tijdens het roadtrippen mee bezig. Een variant op het spel is om een alfabetische volgorde aan te houden.

3 Automerken raden

One for the boys. Om je tripje wat leuker te maken, kun je van elke wagen die je voorbijsteekt zo snel mogelijk het automerk raden. Voor jongens een echte wedstrijd, voor meisjes misschien een kans om ook die kennis bij te schaven ;-). 23,5% van de Belgen houdt zich hier alvast mee bezig.

4 Tablethype

Anno 2017 onmisbaar om je kinderen bezig te houden: een tablet. Bijna elk gezin met een jonge kroost heeft er een in huis en het apparaat wordt dan ook tijdens een reisje meegenomen. In de huurwagen doen vooral Angry Birds, Candy Crush en Minecraft het goed. Alledrie beschikbaar via Apple of Android.

5 Telspelletjes

Last but not least: een spel waar elke leeftijd aan kan meedoen. Bij het telspel is het de bedoeling dat je het aantal kentekens van een bepaald land, een bepaalde kleur auto of het aantal vrachtwagens telt tijdens je rit. Goede test om te checken tot hoeveel je kinderen al kunnen tellen!