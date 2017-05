5 spectaculaire bergwandelingen zonder al te veel inspanning

Langs een loodrechte rotswand

Dit 'koningspad' loopt over een lengte van drie kilometer door een kloof vlakbij de Zuid-Spaanse stad Málaga. Het is in 1906 tegen de loodrechte rotswand aangelegd voor arbeiders van een vlakbijgelegen elektriciteitscentrale, en dankt zijn naam aan het feit dat de Spaanse koning Alfonso er in 1921 overheen liep. Later raakte het in verval en moest in het jaar 2000 zelfs worden gesloten nadat wandelaars dodelijk ten val waren gekomen. Het pad is twee jaar geleden gerenoveerd en nu volkomen veilig. Het is een geweldige ervaring, met uitzichten over de kloof en de honderd meter lager stromende rivier. Boek ruim vooraf toegangstickets op www.caminitodelrey.info/en (Engelstalig)

Zweven boven het dal

Deze rondweg begint bij het bergstation van de Firstbahn, een gondellift die in het Zwitserse vakantiedorp Grindelwald begint. De First Cliff Walk bestaat uit een hangbrug, een voetpad dat tegen de rotswand is bevestigd en een uitzichtpunt dat meters ver over de rand steekt, waardoor je het gevoel krijgt boven het diep beneden je liggende dal te zweven. Ook krijg je een uniek uitzicht op meerdere '4000-ers', waaronder vooral de legendarische berg Eiger. Deze rots wordt ook door alpenkauwen gebruikt, en de kans is groot dat je deze vogels onderweg ziet vliegen. De First Cliff Walk is het hele jaar open. www.jungfrau.ch/de-ch/grindelwaldfirst/first-cliff-walk-by-tissot (Duitstalig)

De langste hangbrug voor voetgangers ter wereld

De langste voetgangershangbrug ter wereld is in mei 2017 geopend in het Duitse Harz-gebergte. Hij is 458 meter lang, dus bijna een halve kilometer! De 'Titan RT' loopt op een hoogte van 100 meter boven de rivier Rappbode en parallel aan een stuwdam. Een 1,30 meter hoge balustrade en vangnetten zorgen dat de brug volkomen veilig is. Het enige dat bezoekers nodig hebben, zijn stevige stappers en... een beetje moed! Omgeven door lucht is dit een ideale plek om van de natuur in het dal van de Rappbode te genieten. Lokale bewoners mogen de brug voor niets gebruiken, en bezoekers betalen 6 euro voor een wandelingetje. www.titan-rt.de (Duitstalig)

Stap in het luchtledige

De naam 'Step into the Void' zegt het al: in dit glazen uitkijkplatform worden bezoekers omgeven door... helemaal niets! Deze attractie staat bovenop de berg Aiguille du Midi boven het vakantiedorp Chamonix in de Franse Alpen. Hij bestaat uit een glazen box, natuurlijk ook met een glazen vloer. Dat maakt het nog veel enger om naar beneden te kijken. Vanzelfsprekend is een bezoekje in deze glazen box volkomen ongevaarlijk: de vijf panelen zijn gemaakt van 2,2 centimeter dik en driedubbel gelaagd glas en de constructie kan windstoten van orkaankracht aan. Wie het durft om het luchtledige in te stappen, wordt beloond met een uitzicht meer dan een kilometer loodrecht omlaag. Een goede oefening om van je hoogtevrees af te komen... www.chamonix.com/aiguille-du-midi-step-into-the-void,80,en.html (Engelstalig)

Boven de Grand Canyon

De Grand Canyon Skywalk is de moeder van alle rotswandelingen. Dit u-vormige uitzichtplateau, dat 20 meter uit de rotswand steekt, is al in 2007 geopend en was toen iets volkomen nieuws in de wereld. Om de ervaring extra spannend te maken, is de vloer van glas, zodat bezoekers de kloof van de rivier Colorado ruim een kilometer loodrecht beneden hen kunnen zien. Je moet speciale sloffen aan om krassen in het glas te voorkomen. De eigenlijke Grand Canyon ligt tweehonderd kilometer verder in oostelijke richting, maar dat maakt deze attractie beslist niet minder spectaculair. De ontwerpers zijn trots op de veiligheid. Zij zeggen dat het platform het gigantische gewicht van maar liefst zeventig Boeing 747 vliegtuigen zou kunnen dragen. www.grandcanyonwest.com (Engelstalig)

Auteur: Thijs Joosten, Plus Magazine Nederland