48 uur in het Lake District

Het Lake District bevindt zich in het graafschap Cumbria in het noordwesten van Engeland. De streek trok de aandacht van heel wat woordkunstenaars zoals de dichter William Wordsworth en Beatrix Potter, de schrijfster van kinderboeken. Hun woorden hielpen om deze mooie en ongerepte streek op de kaart te zetten en vandaag komen toeristen er de natuur bewonderen, zoals de narcissen die Wordsworth's meest befaamde gedicht inspireerden of het platteland dat Beatrix Potter aanzette tot de creatie van figuren zoals Jemima Puddle-Duck, Squirrel Nutkin en Mrs Tiggy-Winkle.

Beatrix Potter zette zich in voor het behoud van de schoonheid en het plattelandserfgoed van de streek en gebruikte de opbrengst van haar bestsellers om landerijen en schapenfokkerijen te kopen. Na haar dood in 1943 liet ze 14 boerderijen en 4000 acres na aan de National Trust, op voorwaarde dat haar favoriete huis, Hill Top, zou opengesteld worden voor het publiek. Hill Top is vandaag een populaire erfgoedattractie.

Met zijn befaamde meren, zoals Windermere en Coniston Water, en een adembenemend platteland, is het Lake District populair bij wandelaars en fietsers, maar ook het gastronomische aanbod is er dik in orde. De lokale chefs werken met natuurlijke streekproducten en heel wat lokale restaurants hebben prijzen in de wacht gesleept en gaan prat op hun Michelinsterren.

Overnachten

Wie 48 uur in een regio doorbrengt, moet logischerwijze ergens overnachten. Dat kan op diverse plekken.

Het Gilpin Hotel en het Gilpin Lake House, genesteld in een decor van water en groen, zijn luxekeuzes. In 2016 opende men vijf met cederhout beklede spa lodges - elk met een privéspa met behandelingsruimte, stoomkamer, sauna, alleenstaand stenen bad en een openluchtjacuzzi. thegilpin.co.uk

Na een restauratie van £ 4 miljoen, opende een 'Victorian Gothic mansion' in Grasmere vorig jaar zijn deuren onder de naam The Forest Side. Het hotel, gelegen in een prachtig landschap, biedt 20 kamers en een gastronomisch restaurant. www.theforestside.com

The Grasmere Hotel, een van de tophotels op TripAdvisor, scoorde hoog in 2016 voor de service, de romantiek en de prijs-kwaliteit verhouding. Dit Victoriaanse landhuis heeft 11 kamers, een oranjerie, een ontbijtzaal en een afgescheiden tuin. www.grasmerehotel.co.uk

Dag 1

10:00 Huur een Twizy, een voertuig dat op een schaap gelijkt, en maak een milieuvriendelijke trip

Een 'kudde' van 10 elektrische Renault Twizys werd ge-Cumbrianiseerd, met elk een eigen schaappersoonlijkheid en een traditionele naam. Deze eerder vreemd ogende maar sympathieke tweezitters kan men huren rond Keswick en Ullswater. Zij spruiten voort uit een partnerschap tussen het 'See More sustainable travel programme' en de autoclub 'Co-wheels Car Club'. Geen motor, geen uitlaatgassen, geen brandstof: deze elektrische, geluidloze en milieuvriendelijke wagens bedient u met een druk op de knop. Ideaal om de afgelegen uithoeken van het Lake District te verkennen. Wie hier voor het eerst komt, zal zich waarschijnlijk vooral toeleggen op de omgeving van het befaamde Lake Windermere en Coniston Water. Maar men kan ook de platgetreden paden verlaten en op ontdekking gaan. www.co-wheels.org.uk/twizyflock

12:30 Een ruime keuze: van appeltaart tot een maaltijd in een Michelinrestaurant in Ambleside

Ten noorden van Windermere, Englands grootste natuurlijk meer, ligt Ambleside, een historische marktstad met tal van cafés, restaurants en pubs die de regionale culinaire diversiteit uitstralen. Kies voor het Old Stamp House voor een moderne Britse keuken, de chef mocht al een prijs wegkapen. Aanrader is Herdwick Hogget, lokaal lam dat bijzonder smakelijk is wanneer het traag wordt gebraden. Minder formeel is The Rattle Gill, een vegetarisch café. Men serveert er soep, chili, quiches en broodjes (een lokale bakker levert het brood, ook glutenvrij), al de rest wordt ter plaatse bereid. Of kies voor iets zoet in The Apple Pie, ook al een prijswinnaar. Het is een familiezaak, een café en bakkerij, die de deuren opende in 1975. In de heuvels boven Ambleside vindt u de Drunken Duck, een gezellige herberg met kamers, die bekend staat voor zijn lekker eten. Of probeer The Samling, een luxehotel op het platteland met een restaurant dat een Michelinster behaalde. www.oldstamphouse.com, www.rattlegill.com, www.applepieambleside.co.uk , www.drunkenduckinn.co.uk,www.thesamlinghotel.co.uk.

14:00 "Wandel als een wolk alleen", in een poëtisch decor

De wereldbefaamde dichter William Wordsworth werd geboren in de nabijgelegen marktstad Cockermouth en leefde van 1799 tot 1808 in Dove Cottage in Grasmere met zijn zuster, de dichteres en dagboekschrijfster Dorothy Wordsworth. Hier schreef hij een groot deel van zijn werk, met onder meer het befaamde gedicht 'I Wandered Lonely as a Cloud'. Fans van Wordsworth trokken naar Grasmere tijdens het Victoriaanse tijdperk en het mooie dorp is nog steeds een van de meest populaire toeristische bestemmingen van het Lake District. De cottage is vandaag een museum en toont heel wat persoonlijke bezittingen van Wordsworth. Het lijkt weinig of niets veranderd sinds de dichter en zijn gezin hier leefden. www.wordsworth.org.uk/visit/dove-cottage.html

15:30: Proef de smaak van vers gebakken 'gembercake'

Dankzij de link met William Wordsworth is Grasmere een van de meest bezochte dorpen in het Lake District. Naast tal van teashops en gift shops, vind je in het dorp ook de befaamde Sarah Nelson's Grasmere Gingerbread Shop. De Victoriaanse kok Sarah Nelson maakte haar speciale peperkoek voor het eerst in 1854. De reputatie van de koek verspreidde zich over heel Groot-Brittannië en vandaag is een bezoek aan Grasmere niet compleet zonder te proeven van de kruidig-zoete lekkernij. De Shop is nog altijd een familieonderneming en bezoekers worden ontvangen met het verrukkelijke aroma van vers gebakken koek. Men verkoopt er ook geschenkjes op het thema van peperkoek, voedingsproducten en andere lokale delicatessen zoals Kendal Mint Cake. www.grasmeregingerbread.co.uk.

16:30 Zoek het gezelschap op van vogels en eekhoorns in de toppen van de bomen

Treetop Trek biedt u een spannend avontuur in de bomen met een netwerk van 35 uitdagingen. U klimt, schommelt en vliegt door de toppen van de bomen, waarbij u geniet van uitzichten die voorheen voorbehouden waren voor vogels en eekhoorns. Vul uw avontuur aan met een afdaling langs een driedubbele tokkelbaan van 250 meter, met spectaculaire uitzichten op Lake Windermere. Een nieuwe plezierige ervaring voor het hele gezin (kinderen vanaf 3 jaar), Treetop Nets is het eerste Britse avonturenpark met door netten beveiligde luchtattracties, met trampolines en wandeltrajecten in de lucht, tunnels en glijbanen. Alles is veilig afgesloten zodat een harnas niet hoeft

19:30 Geniet van de beste gerechten bereid met streekproducten

Na een uitgebreide renovatie met een prijskaartje van £ 4 miljoen, open The Forest Side, een boetiekhotel en gastronomisch restaurant in Grasmere, opnieuw zijn deuren in 2016. Aan de kookpotten staat Kevin Tickle - de voormalige sous-chef en aankoper van het nabijgelegen restaurant L'Enclume, dat beschouwd wordt als een van de beste van het V.K. De nieuwe Victoriaanse keukentuin van 46 acres levert de ingrediënten voor deze lokale chef. De dagelijks wijzigende menu's leggen een accent op de natuurlijke smaken uit de streek. Voor het diner biedt men een driegangenmenu à la carte en een tiengangen-fijnproeversmenu. Tussen de gerechten vindt men zeewiersoep met schelpdieren en moeraskruiden, pastrami van hertenvlees, met de lijn gevangen griet en lijsterbes-roomijs.

Of... ga voor nog meer gastronomische genoegens zuidwaarts naar Cartmel, net buiten het Lake District National Park. Dit leuke dorp is de thuishaven van L'Enclume, bekroond met 2 Michelinsterren. Dit gastronomisch restaurant dat zijn deuren opende in 2003, stond aan de top van de lijst van de beste Britse restaurants in The Good Food Guide van 2014. Chef-patron Simon Rogan runt ook het meer relaxte eethuis Rogan & Company in Cartwell. www.lenclume.co.uk www.roganandcompany.co.uk

Dag 2

10:15 Keer terug in de tijd met de Victorian tour

Veel Victoriaanse en Edwardiaanse bezoekers aan het Lake District hebben een 'Furness Railway tour' door de streek gemaakt voor een ervaring met verschillende vervoermiddelen. Van mei tot september organiseert de National Trust een aangepaste versie van de originele toer: de Grand Circular Victorian Tour. Vergezeld door een gids van de National Trust in historisch kostuum, begint u deze daguitstap in een stoomtrein in het Haverthwaite Steam Railway Station. De formule omvat ook een cruise aan boord van een 'Windermere Lake Cruises Steamer', een Ferryman's picknick lunch en een namiddagcruise op Coniston Water aan boord van het stoomjacht Gondola. Het werd gebouwd in 1859 door de Furness Railway Company en de weelderige salons werden nu gerestaureerd. Voorlopig is deze daguitstap enkel bestemd voor groepen.

Of... Individuele bezoekers kunnen genieten van de magische ervaring van het Steam Yacht Gondola met zijn weelderige salons en openluchtdek Dit indrukwekkend voorbeeld van Victoriaanse technologie vaart op Coniston Water. Van maart tot eind oktober vinden dagelijks verschillende cruises plaats.

13:00 Geniet van een pittoreske picknick

Een van de vroegste hotspots van het Lake District, Claife Viewing Station op de westelijke oever van Windermere, ontvangt al bezoekers sinds de jaren 1770. Het biedt niet enkel prachtige uitzichten op het meer, de kleurrijke vensters simuleren de verschillende seizoenen en weersomstandigheden. Nadat het de laatste 100 jaar in verval geraakte ondernam de National Trust een restauratie die leidde tot de heropening eind 2015. Het is een idyllische plek voor een picknick maar ter plaatse vindt u ook een café. Het is ook een populair vertrekpunt voor wandelaars die het oeverpad van 4 mijl willen volgen.

14:00 Bezoek de geboorteplaats van figuren zoals Jemima Puddle-Duck

Hill Top, het favoriete huis in het Lake District van auteur, illustrator, natuurwetenschapster en milieubeschermster Beatrix Potter, is een tijdcapsule van het opmerkelijke leven van deze vrouw. Ze kocht het aan in 1905 met de opbrengst van haar eerste boek, The Tale of Peter Rabbit. De 17e-eeuwse boerderij en haar omgeving inspireerden haar voor veel andere verhalen, zoals het lapje grond met rabarber waar de eend Jemima Puddle-Duck haar ei legde en de tuin waar Tom Kitten en zijn zusters speelden. Dit populair erfgoed is beslist een bezoek waard.

16:00 Maak een fietstocht naar de mooiste plekjes van de streek

De nieuwe Lakes & Dales Loop, opengesteld in de lente van 2016, is een fietsroute van 306 km die enkele van de rustiger wegen volgt rond het Lake District National Park. De cirkelvormige bewegwijzerde route richt zich tot alle soorten fietsers. Ze kringelt langs enkele van de meest schilderachtige landschappen van de streek, van oprijzende pieken tot groene valleien. Op de website kunt u een gratis routekaart downloaden. Hoewel ze is in haar geheel bedoeld is als (lang) weekend voor fietsers, zijn er ook lussen van 16 tot 64 km. Suggesties voor onderweg omvatten adressen voor een natje en een droogje, om te overnachten, maar ook adressen waar u fietsen kunt huren.

19:30 Geniet van gezonde maaltijd in een pub

The Masons Arms een gezellige 'country pub' met een laag plafond en een knetterend vuur, geeft u een authentiek Lake District gevoel. Geniet van een lekkere maaltijd bij het vuur of eet buiten op het terras dat gewapend is voor alle weersomstandigheden. Profiteer tegelijk van een weergaloos uitzicht op de Winster Valley. Nog een plaats die bulkt van landelijke charme is de Punch Bowl Inn in Crosthwaite waar men lekkere en gezonde streekgerechten serveert. Beide adressen bieden comfortabele kamers om te overnachten.

Hoe kom je er?

Het Lake District bevindt zich in de regio Cumbria in Noordwest-Engeland. Het is gemakkelijk bereikbaar vanuit het zuidelijk gelegen Manchester (2 uur met de auto). Het is ook bereikbaar vanuit het noordelijk gelegen Carlisle, de hoofdplaats van de streek (anderhalf uur met de auto). Naar Manchester vliegen kan met Ryanair al vanaf € 20.