3de Midsummer Mozartiade: Cosí fan tutte, 'Temptation Island' ten tijde van de verlichting

Na het succes van de eerste twee edities - in 2016 rond Le Nozze de Figaro en het Warandepark, vorig jaar rond Don Giovanni en het Martelaarsplein - keert het festival naar die laatste locatie terug met een programma dat ditmaal focust op Cosí fan tutte, Mozarts beroemde 'overspelopera' op een libretto van Lorenzo da Ponte.

In het Théâtre des Martyrs vinden 4 vertoningen plaats van dit al even humoristische als dramatische muzikale verleidingsspel, uitgelokt door een cynische weddenschap die de liefde van twee koppeltjes op de proef stelt. Een soort 'Temptation Island' avant la lettre, zeg maar. Zes rijzende sterren aan het Belgische operafirmament nemen het publiek mee naar een verzengend zonnig Napels, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van David Miller en in een regie van Éric Gobin. De productie reist later naar het Théâtre du Manège in Mons, als afsluiter van het Festival au Carré.

Napolitaanse wijsjes

Daarnaast presenteert het festival in het Théâtre des Martyrs ook Fiordiligi's Favorites, een recital door twee eersterangs artiesten, de Duitse sopraan Anke Herrmann en de Belgische fortepianospeler Lucas Blondeel. Ze brengen een 'mixtape' van Napolitaanse wijsjes uit de eerste helft van de 18de eeuw en werken van Mozart en zijn tijdgenoten.

Op het Martelaarsplein kan men in een feestelijke en familiale sfeer 6 gratis openluchtconcerten bijwonen. Het blazersensemble Venti Nuovi is er voor de derde keer bij, nu met onder meer werken van Mozart en Cimarosa. Het Ensemble de Cuivres de Belgique komt ook terug, met werken voor kopers van o.a. Rossini, Rimski-Korsakov en Piazzolla. Nieuw is het recent door Damien Parmentier opgerichte vocaal octet Contr'Air, dat een Napolitaans repertoire brengt van koorwerken door Traetta, Paisiello en Cimarosa en arrangementen van volkse melodieën.

Zoals vorige jaren zijn er, als aanvulling op het muziekprogramma, gratis lezingen in Maison CFC (voorheen boekhandel Quartiers Latins). Historicus Christophe Loir (ULB) praat over de invloed van de ontdekking van Pompeï en Herculaneum op de neoclassicistische kunst (FR). De Nederlandse musicologe Eveline Nikkels benadert Cosí fan tutte als een spiegel van de moraal op het einde van de 18de eeuw (NL).