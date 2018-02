3 x lekker en betaalbaar tafelen

Olijfboom

Dit restaurant, dat oogt als een artistieke wijnkroeg, heeft in en om Veurne een goede reputatie. De royale bereidingen van chef-kok en eigenaar Jean Vandenberghe hebben smaak. De communicatieve kok kokkerelt in een open keuken en komt geregeld aan je tafel voor een praatje. Kreeft, oesters, sprotfilet, op de graat gegrilde grietbot en wildbereidingen in het seizoen zijn specialiteiten. De basis van de vermaarde garnaalkroketten wordt bereid door de schoonmoeder en een vriendin van huisvriend Eddy. Het visitekaartje van het huis is het driegangenmenu voor €...