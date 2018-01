3 x eigentijds tafelen

Melchior

Dit restaurant heeft succes en dat is gerechtvaardigd: Melchior heeft alles wat de consument verwacht van modern tafeldivertissement. De bediening is vlot, het eten verrast en het decor is trendychique. Het restaurant is de realisatie van Gilles Melchior. Hij is jong en kan toch bogen op een veelzijdige opleiding: 2,5 jaar in Hof van Cleve, 3,5 jaar in Tuinkamer en 6 jaar in Arenberg. Gilles Melchior heeft lang over het concept nagedacht, want het was vanaf het begin zijn bedoeling om een bezoek aan zijn restaurant uit te bouwen tot een totaalervaring. Hij koos voor een toegankelijke ko...