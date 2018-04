3 X bucolisch tafelen

Mac Pudding

Restaurant en tearoom Mac Pudding bestaat 21 jaar. Plaats van gebeuren is een oud estaminet met authentieke inrichting aan de trekweg langs de Schelde, in de buurt van de sluis van Asper. Mac Pudding is een knus eethuisje met terras aan het water. Je komt er voor de gemoedelijke, huiselijke sfeer en de betaalbare gerechten uit de Belgische keuken. Elsje De Vischer kookt achter de schermen en Ronny Deweirt ontvangt met geprogrammeerde vriendelijkheid. Aan tafel zit jong en oud. De spijskaart is gevarieerd en de wijnkaart biedt een keuze aan fles...